Điều tra viên yếu thì án oan nhiều

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu Cuối kỳ họp, lần đầu tiên QH sẽ thảo luận để thông qua nghị quyết về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Trong dự thảo nghị quyết, QH yêu cầu cơ quan điều tra các cấp áp dụng các biện pháp ngăn chặn chính xác để giảm tối đa các trường hợp bắt, tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính; không để xảy ra bức cung, dùng nhục hình; phòng ngừa có hiệu quả các trường hợp chết do tự sát, do can phạm đánh nhau tại nơi giam giữ. Quá trình điều tra phải tuân thủ đúng pháp luật, thu thập, đánh giá đầy đủ chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội để xác định sự thật vụ án một cách khách quan, toàn diện; khắc phục việc đình chỉ điều tra không đúng pháp luật. “Bộ Công an sớm hoàn thiện, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra các loại án, về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nhất là đối với các vụ án giết người, hiếp dâm không quả tang; tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp chống bức cung, dùng nhục hình” - dự thảo nghị quyết nêu rõ. Cạnh đó, QH giao TAND Tối cao chủ trì, phối hợp với VKSND Tối cao tiếp tục rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại kêu oan, nhất là đơn kêu oan của các bị cáo có mức hình phạt tù 20 năm, tù chung thân, tử hình; nếu có căn cứ pháp luật thì phải xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án có hiệu lực pháp luật, bảo đảm không oan, sai... QH cũng yêu cầu Bộ Công an, VKSND Tối cao, TAND Tối cao xử lý nghiêm người mắc sai phạm, xem xét trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan gây ra oan, sai, trước hết là tại nơi xảy ra một số vụ oan sai nghiêm trọng thời gian qua… Sửa luật liên quan UBTVQH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung BLTTHS, BLHS, Luật Tạm giữ, tạm giam, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để bảo đảm phòng, chống oan sai và bảo đảm bồi thường thiệt hại cho người bị oan. Về BLTTHS, UBTVQH kiến nghị sửa đổi, bổ sung nguyên tắc suy đoán vô tội, bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho việc thu thập, đánh giá, phân tích, sử dụng chứng cứ… Về BLHS, UBTVQH kiến nghị quy định rõ dấu hiệu pháp lý đặc trưng của một số tội, bổ sung quy định về định lượng và định tính để khắc phục việc khởi tố tràn lan, hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế dẫn đến làm oan người vô tội hoặc hành chính hóa quan hệ hình sự dẫn đến bỏ lọt tội phạm… ĐỨC MINH