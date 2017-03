Đình chỉ công tác Viện trưởng Viện kiểm sát gây tai nạn liên hoàn

Trước đó, Viện trưởng viện kiểm sát tối cao đã chỉ thị qua điện thoại đình chỉ công tác đối với ông Hùng. Theo quyết định, thời gian đình chỉ công tác của ông Hùng kéo dài cho đến lúc cơ quan điều tra có quyết định mới về vụ tai nạn liên hoàn hôm 4-12 do ông Hùng gây ra.

Theo quan điểm của mình, ông Phước cho biết thêm ông Hùng đã lái xe ô tô của cơ quan trong giờ hành chính và còn say xỉn là sai quy định. Trước đó, UBND tỉnh Kon Tum đã có Công văn cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia trong giờ hành chính. Ông Hùng gây ra 4 vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 6 người bị thương, trong đó có 1 người đang trong tình trạng nguy kịch nhưng không dừng xe lại mà tiếp tục chạy xe về nhà cố thủ là sai thêm một lỗi nữa.



Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: VOV

Như tin đã đưa, chiều tối ngày 4-12, ông Hùng điều khiển xe ô tô của cơ quan với tốc độ cao, không làm chủ tay lái và gây ra 4 vụ tai nạn giao thông liên tiếp. Bị lực lượng chức năng truy đuổi ông Hùng càng cho xe chạy nhanh, lạng lách trên đoạn đường dài suốt 30 km từ thị trấn Đắk Hà về đến nhà riêng của ông ở thành phố Kon Tum.

Trong 6 nạn nhân bị thương, có một người đang trong tình trạng nguy kịch là chị Đoàn Thị Thủy (23 tuổi) đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku, Gia Lai). Bác sĩ cho biết chị Thủy nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não kín, máu tụ dưới màng cứng thái dương đỉnh bên trái 12,3 cm3, phù não lan tỏa mức độ vừa, dập gan phải phân thùy 6, gãy nhiều xương.

Nạn nhân Thủy trong tình trạng nguy kịch



Anh Nguyễn Văn Tùng (một nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn) may mắn bị thương nhẹ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum bàng hoàng kể lại: "Chiều ngày 4-12, khi đang đi trên đường từ Đăk Hà về Kon Tum tôi nghe tiếng ô tô chạy rất nhanh. Khi vừa quay đầu lại tôi bất ngờ bị một chiếc xe ô tô đâm vào từ phía sau rồi bỏ chạy. Người dân quanh đó đã đưa tôi vào bệnh viện".

Sau vụ tai nạn, gia đình ông Hùng có đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền viện phí cho các nạn nhân trong vụ tai nạn. Bà Vũ Thị Hằng (vợ ông Hùng) bày tỏ vụ việc xảy ra không ai muốn, bản thân bà không biết làm gì ngoài việc đi thăm hỏi các nạn nhân và gia đình họ. Bà và người thân mình sẽ làm hết khả năng để giúp các gia đình có nạn nhân trong vụ tai nạn.

Theo công an tỉnh Kon Tum, tối ngày 4-12, sau khi gây tai nạn, do ông Hùng quá say nên cơ quan không thể lấy được lời khai. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy đã vượt mức cho phép nhiều lần.