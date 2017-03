Đình chỉ điều tra, vẫn kêu oan

Điều tra hai năm nhưng chưa có kết luận Liên quan đến việc tranh chấp mỏ titan Suối Nhum giữa ông L. - Chủ tịch HĐQT và gia đình ông Phan Đình Hiển, ngày 14-3-2013, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành. Đến ngày 2-7-2013, UBND tỉnh có kết luận thanh tra số 159, trong đó giao thanh tra tỉnh chuyển kết luận thanh tra và hồ sơ, tài liệu có liên quan để Công an tỉnh Bình Thuận làm rõ. Trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, tháng 10-2013, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về kinh tế, thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về kinh tế - Bộ Công an có công văn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo kết quả bước đầu, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc trên cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an (phía Nam) để cơ quan này điều tra, xử lý. Đến nay Bộ Công an chưa có kết luận chính thức.