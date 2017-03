Đình chỉ điều tra vụ chủ đầm tôm chống người thi hành công vụ

Bà Ngọc chủ đầm tôm trên sông Thị Vải thuộc ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Bà là người đã tố cáo các bảo vệ rừng có hành vi đánh bố con bà và phá hoại tài sản của bà nhưng sau đó bị bắt tạm giam vì hành vi chống người thi hành công vụ gây xôn xao dư luận.



Các cơ quan chức năng làm việc với bà Ngọc

Theo ông Huỳnh Văn Lưu, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, trước đó VKSND huyện Nhơn Trạch đã có báo cáo thống nhất làm các thủ tục để ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngọc.



Giấy mời bà Ngọc của công an xã Phước An

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, trước đó, lãnh đạo Viện kiểm sát Nhơn Trạch (Đồng Nai) cũng cho biết thời gian tới, các cơ quan tố tụng của huyện này sẽ họp, xem xét đình chỉ vụ án và công khai xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc.

Tại cuộc gặp trực tiếp giữa VKSND huyện Nhơn Trạch và Công an huyện này với bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc vào ngày 24-4, bà Trương Bùi Nhã Linh, Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch cho biết theo hồ sơ điều tra ban đầu cho thấy bà Ngọc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ nên đã khởi tố, bắt giam bà. Tuy nhiên, sau đó, vụ án có nhiều tình tiết khác nên cơ quan điều tra thấy sai và hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bà Ngọc.

Cũng tại cuộc gặp trên, đại tá Cao Hữu Nguyên, Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch thừa nhận sai sót trong quá trình điều tra và hứa sẽ xử lý nghiêm những người làm sai khiến bà Ngọc bị bắt giam.

Hai ngày trước, để đảm bảo khách quan Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Văn Năm đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch và đại diện các cơ quan tố tụng của huyện để xem xét vụ việc. Tại đây, các bên thừa nhận việc bắt bà Ngọc để điều tra trong trường hợp này là chưa cần thiết. Do vậy, cơ quan tố tụng thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bà Ngọc từ giam giữ sang tại ngoại.

Được biết, vào 19-4, bà Ngọc được Công an xã Phước An (huyện Nhơn Trạch) mời lên trụ sở làm rõ vụ bà tố cáo lực lượng bảo vệ rừng đánh đập và phá chòi canh tôm xảy ra vào 26-2. Tuy nhiên khi đến nơi, bà Ngọc bị bắt và đưa về trụ sở Công an huyện Nhơn Trạch vì liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ từ ngày 5-9-2015.

Theo bà Ngọc, ngày 5-9-2015 phát hiện ghe hút cát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng việc nuôi thủy sản nên bà báo sự việc lên UBND xã Phước An và công an. Khi đến nơi, tổ công tác không lập biên bản tại chỗ mà yêu cầu để ghe cát rời khỏi vị trí nên bà lớn tiếng và giằng co. Thời điểm đó, bà Ngọc sợ công an không xử lý nên mới đu người lên ống bơm cát giữ ghe. Gần 8 tháng sau, công an cho rằng hành động này của bà Ngọc có dấu hiệu Chống người thi hành công vụ.

Bà Ngọc cũng là người từng tố cáo bị các nhân viên bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành xông vào đánh đập, phá chòi canh tôm trên sông Thị Vải (ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) vào cuối tháng 2. Sự việc đang được cơ quan chức năng giải quyết thì bất ngờ bà Ngọc bị bắt vì hành vi chống người thi hành công vụ.