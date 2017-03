Đình chỉ sai, bị tòa phúc thẩm hủy quyết định

Tháng 11-2012, bà Say đã nộp đơn yêu cầu TAND quận 8 hủy một quyết định hành chính do UBND quận 8 ban hành liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai của bà và được TAND quận 8 thụ lý. Đến tháng 6-2013, TAND quận 8 ra quyết định chuyển vụ án lên cho TAND TP.HCM với lý do không thuộc thẩm quyền của mình. Theo TAND quận 8, trong vụ án có một người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đang định cư tại Mỹ, căn cứ vào các Điều 30, Điều 32 Luật Tố tụng hành chính, Điều 4 Nghị quyết số 02/2011 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa cấp tỉnh.

Sau đó, TAND TP.HCM đã căn cứ vào khoản 1 Điều 29 Luật Tố tụng hành chính (quy định về thẩm quyền của tòa cấp huyện) để trả lại hồ sơ vụ án cho TAND quận 8 giải quyết. TAND quận 8 thụ lý lại, mời các bên lên hòa giải và đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần đầu. Tuy nhiên, đến tháng 5-2015, TAND quận 8 lại bất ngờ ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do người khởi kiện lựa chọn giải quyết vụ việc theo thủ tục giải quyết khiếu nại (Điều 31 Luật Tố tụng hành chính).

Ngay sau đó, VKSND quận 8 đã kháng nghị quyết định trên. Bà Say cũng kháng cáo vì cho rằng từ khi khởi kiện đến nay, bà không hề có khiếu nại gì tới UBND quận 8 cả, không hiểu sao tòa lại nhận định bà lựa chọn giải quyết vụ việc theo thủ tục giải quyết khiếu nại…

NGÂN NGA