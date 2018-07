Công an quận 12 (TP.HCM) vừa ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Văn An (40 tuổi, tài xế taxi, ngụ quận 12.



Trước đó, ông An bị khởi tố, truy tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lý do công an ra quyết định đình chỉ trên dựa trên ý kiến của VKS quận 12 là căn cứ vào khoản 3, điều 29 BLHS: Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tài sản của người khác, được bị hại đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. Đồng thời, cơ quan tố tụng cũng hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hủy bỏ lệnh tạm hoãn xuất cảnh đã được thi hành trước đó đối với ông An.

Sáng ngày 30-6-2017, ông An lái ô tô đến phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để đón khách. Tại đây, một tài xế khác là ông Nguyễn Văn Sáng nói “mày ra sau thì xếp tài sau”.

Tức giận, ông An dùng ghế nhựa đánh vào người ông Sáng. Người đàn ông đưa tay đỡ rồi cầm chai nước thủy tinh chống trả. Ông An sau đó lái xe bỏ về thì thấy ông Sáng đuổi theo. Ông này xuống xe, đợi ô tô ông Sáng chạy ngang qua thì dùng chân đá móp cửa xe của đồng nghiệp. Kết quả giám định thể hiện giá trị thiệt hại của ôtô hơn 5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, ông An đã bồi thường 40 triệu đồng cho ông Sáng, người bị hại cũng bãi nại và không yêu cầu xử lý hình sự hành vi trên.



Khi hồ sơ chuyển qua TAND quận xét xử, toà đã 3 lần mở phiên tòa sơ thẩm nhưng đều trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tại các phiên xử tháng 5 và 6 vừa qua, luật sư bào chữa cho ông An cho rằng quy trình định giá cũng như kết luận định giá tài sản thiệt hại trong vụ án này không có cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với giá thị trường.



Luật sư nói hành vi dùng chân đá vào ô tô của ông An xuất phát từ lỗi của hai bên. Hơn nữa, ông này đã chủ động bồi thường 40 triệu đồng là số tiền lớn hơn mức thiệt hại thực tế. Và luật sư cho là đối với những vụ án có tình tiết đơn giản, hành vi không nguy hiểm cho xã hội, hậu quả xảy ra không đáng kể thì không nhất thiết phải áp dụng những chế tài hà khắc. Từ đó, luật sư cho rằng việc đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can trong trường hợp này là hợp tình hợp lý….