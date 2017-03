Đình chỉ, xác định bị can vô tội

Quyết định (do Viện trưởng VKSND huyện Chơn Thành Lê Thanh Duyên ký) nêu rõ: Hành vi của ông Trần Văn Đề không cấu thành tội không chấp hành án. Quyết định cũng yêu cầu kiểm sát viên thụ lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, UBND xã Minh Hưng khôi phục mọi quyền lợi và nghĩa vụ công dân đối với ông Trần Văn Đề.

NhưPháp Luật TP.HCMđã phản ánh, ông Đề có tranh chấp dân sự, án sơ thẩm của TAND huyện Chơn Thành tuyên ông phải tách thửa diện tích hơn 3,5 ha cho người hàng xóm, ngược lại người này phải trả lại tiền phần diện tích dư (hơn 0,5 ha) cho ông. Tuy nhiên, bản án phúc thẩm tháng 7-2011 lại chỉ tuyên ông Đề phải tách thửa mà không nhắc gì đến nghĩa vụ của bên kia. Vì thế, ông Đề làm đơn yêu cầu được giám đốc thẩm. Ông đề nghị với Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Chơn Thành là chờ kết quả trả lời của TAND Tối cao thì ông sẽ THA ngay.

Tuy nhiên, Chi cục THA không chấp nhận và ra quyết định cưỡng chế, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vợ chồng ông. Tiếp đó, lấy lý do ông Đề không chấp hành quyết định cưỡng chế, Chi cục THA chuyển hồ sơ cho công an. Về phía ông Đề, sau khi có trả lời của TAND Tối cao, ông đến gặp THA và công an xin tự nguyện THA nhưng không được chấp nhận. Ngày 18-3-2013, ông Đề bị khởi tố, bắt giam về tội không chấp hành án theo Điều 304 BLHS. Gần hai tháng sau, ông được cho tại ngoại.

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, đã có 19 văn bản chỉ đạo từ trung ương đến địa phương nhưng VKS huyện vẫn không đình chỉ.