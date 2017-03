Dính phạt vì 'dựng' chuyện bị cướp xe gay cấn như phim

Theo đó, sáng 6-6, anh S cùng người thân hớt hải lên công an phường báo tin về một vụ cướp xe nghiêm trọng. Anh S. tường trình, khoảng 23 giờ 45 phút đêm 5-6, anh đi chơi về, chạy xe máy một mình. Khi đến đoạn đường 3 Tháng 2 cách hẻm nhà khoảng 50m, anh phát hiện phía sau có nhóm thanh niên đang chạy xe máy, trong đó một xe không bật đèn. Bất ngờ, một xe trong đó lao lên, ép xe anh S. vào trong rồi đạp anh ngã xuống đường, trầy xước khắp mặt, bất tỉnh. Khoảng một tiếng sau anh S. tỉnh dậy không thấy chiếc xe Wave S (còn mới) đâu nữa trong khi ví, điện thoại vẫn còn. Anh S. tự đi bộ về nhà. Lúc này đêm khuya, đàn chó hàng xóm sủa ầm ĩ. Chị hàng xóm nhà anh S. tỉnh dậy thấy anh S. như vậy liền gọi cửa vợ anh S. đưa anh vào nhà.

Nhận được tin báo về vụ cướp ,công an phường 10 đã báo công an TP.Vũng Tàu cùng các đơn vị khác để nhanh chóng điều tra. Thông tin về chiếc xe của anh S. được gửi tới các phường lân cận. Bất ngờ thay, công an phường Nguyễn An Ninh đã nhận ra chiếc xe của anh S. đang nằm trong kho xe vi phạm của phường này. Phường Nguyễn An Ninh đã liên hệ với anh S. đến nhận dạng, thông báo cho công an phường 10 biết.

Lúc này các bên mới vỡ lẽ, khoảng 22 giờ đêm 5-6, anh S. chạy xe máy tự té trước quán café (số 320C đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh). Khi công an phường ra tới nơi không thấy người đâu chỉ thấy chiếc xe nằm đó nên đã mang xe về phường. Anh S. nói không nhớ gì về vụ tai nạn, sáng hôm sau không thấy xe nên đoán là bị cướp?!

Thiếu tá Nguyễn Hiệp Chính- Trưởng Công an phường 10 cho biết chiếc xe đã được chuyển về phường, củng cố hồ sơ xử phạt hành chính anh S. vì hành vi báo tin giả.