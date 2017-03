Đổ 10 bánh heroin cho ‘trùm’ ma túy đã chết

Ngày 27-8, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục xử sơ thẩm vụ án mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Thế Hà, Lê Doãn Chính (cùng trú huyện Nghệ An) và Nguyễn Ngọc Thục (trú thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), Dương Thị Bé Lan (vợ của Chính, trú huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Đại điện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình đối với Hà và Chính, đề nghị tuyên phạt tù chung thân đối với Thục và 20 năm tù đối với Lan.

Trong vụ án này, “trùm” Trần Thanh Giang đã tử vong vào ngày 23-9-2014 khi đang bị tạm giam, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã đình chỉ điều tra đối với bị can Giang.



Các bị cáo (từ trái qua phải) Dương Thị Bé Lan, Nguyễn Thế Hà và Nguyễn Ngọc Thục, Lê Doãn Chính đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, tháng 9-2013, Giang đến nhà Hà bàn việc thiết lập đường dây mua bán ma túy để làm giàu. Hà sẽ móc nối với các đối tượng người Lào mua ma túy về xã Thanh Thủy rồi bán lại cho Giang để Giang thuê Chính mang vào TP HCM tiêu thụ. Hà đồng ý với các phương án trên và bảo Giang chuẩn bị sẵn tiền, lúc nào có “hàng” thì đưa tiền đến.

Chiều tối 2-12-2013, Công an tỉnh Nghệ An bắt vợ chồng Chính, Lan vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM. Chính khai mang thuê 10 bánh heroin và 2 kg ma túy đá cho Giang với giá tiền công 20 triệu đồng. Tuy nhiên khi đi đến Hà Tĩnh do nghi ngờ công an theo dõi, nên Chính đã vứt ba lô đựng số ma túy trên. Thục là người nhặt được ba lô chứa heroin nhưng lại đem đi cất giấu mà không trình báo với cơ quan chức năng. Từ lời khai của Chính, công an bắt Giang.

Hai vợ chồng Lê Doãn Chính và Dương Thị Bé Lan bị đề nghị tuyên án tử hình chồng, vớ 20 năm tù

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, công an tịch thu tang vật 1,19 gam heroin và 2,85 gam ma túy đá. Hà Khai số heroin và ma túy đá trên được một người Lào tặng để… sử dụng.

Trong phần tranh tụng, bị cáo Hà không thừa nhận có liên quan đến số ma túy của Giang và cho rằng mình bị đổ tội. Vì Giang đã chết nên việc đối chứng gặp khó khăn. Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An cho rằng lời khai cả của Giang, Hà và những người liên quan trước đó đã thể hiện rõ trong hồ sơ Hà là người mua ma túy từ Lào về bán lại cho Giang.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lan đề nghị đổi tội danh vận chuyển chuyển trái phép chất ma túy sang tội không tố giác tội phạm.

Do vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần nhiều thời gian nghị án nên đến ngày 4-9, HĐXX sơ thẩm mới tuyên án.