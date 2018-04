Đổ thuốc sâu vào cốc bia giết người tình 71 tuổi

Ngày 9-4, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh (44 tuổi, trú xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) 15 năm tù về tội giết người. Đồng thời, tòa tuyên buộc Thanh phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 114 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Thanh đã ly hôn chồng và có một người con. Cuộc sống của Thanh vất vả, hằng ngày phải đi làm thuê, phụ hồ, nấu ăn thuê để kiếm tiền nuôi con.



Bị cáo Nguyễn Thị Thanh.

Năm 2013, Thanh có mối quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Quốc P. (71 tuổi, trú huyện Thanh Chương). Ông P. cũng đã có vợ và con đang sinh sống tại TP Vinh (Nghệ An).



Ngày 8-8-2017, Thanh đi làm thuê nấu ăn và phụ hồ rồi đến hàng tạp hóa ở chợ Cọi (TP Vinh) mua một gói thuốc có nhãn “Thuốc trừ sâu Địch Bách Trùng 90SP” để về diệt mối tại khu vực bếp ăn cho công nhân. Thanh là người nấu ăn cho công nhân thi công công trình trên địa bàn.

Sau khi dùng một ít thuốc để diệt mối, số thuốc còn lại trong gói Thanh cho vào túi nylon đựng quần áo của mình và bắt xe buýt về quê nhà.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Thanh xuống bến xe buýt ở thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương) và được ông P. đi xe máy ra đón về nhà ông P. để cùng ăn cơm tối.

Trên đường đi, ông P. nói với Thanh: “Nhìn thẳng về phía trước, đừng nhìn sang hai bên, người ta thấy họ cười cho”. Khi về đến nhà, ông P. nói tiếp: “Đứng thì đứng vào chỗ tối, sao lại đứng chỗ đó cho người ta thấy”.

Bực tức trước những câu nói của ông P., Thanh đã nảy sinh đầu độc “người tình”.



Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Thị Thanh.

Thanh rót bia vào cốc rồi lấy thuốc trừ sâu mang theo trong người lén bỏ vào cốc bia cho ông P. uống khi ăn tối. Sau khi uống hết cốc bia và ăn tối xong, ông P. đau bụng, nôn ói, chóng mặt và đi ngoài. Suốt đêm, Thanh ở nhà ông P. trông nom ông và ông liên tục kêu đau bụng, nôn ói.



Sáng hôm sau (9-8-2017), khi người thân sang gõ cửa thì ông P. bảo Thanh trốn đi kẻo người nhà biết hai người ở với nhau. Sau đó, người thân vào nhà phát hiện ông P. có biểu hiện bất thường nên đưa đến BV đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng ông P. đã tử vong vài ngày sau đó.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Nghệ An giám định, kết luận ông P. chết do suy hô hấp, suy tuần hoàn ngày thứ năm không phục hồi do ngộ độc thuốc trừ sâu.

Tại phiên tòa, Thanh khóc và thể hiện sự ân hận muộn màng. Thanh cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với con.