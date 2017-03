Đo vẽ lại hiện trường vụ án Huỳnh Văn Nén

Lực lượng chức năng đã đối chiếu sơ đồ gây án mà trước đây bị can Nén từng khai tại giếng nước nhà bà Bông để làm rõ những thiếu sót từ giai đoạn điều tra. Chẳng hạn về sợi dây dù bị can Nén khai dùng giết bà Bông được cắt ra từ búi dây buộc môtơ bơm nước vắt ở thành giếng. Hay trong quá trình điều tra, CQĐT đã không lấy lời khai của con bà Bông và người làm chứng khác để làm rõ cách thức buộc môtơ, không thực nghiệm điều tra việc cắt dây, vị trí cắt dây ra sao mà có các đoạn dây độ dài khác nhau khi CQĐT thu giữ.

Lực lượng chức năng cũng đo vẽ lại khu vực con đường mòn gần suối Yên Ngựa mà bị can Nén từng khai sau khi gây án bỏ chạy vấp té, làm rớt một chỉ vàng vừa cướp được. Theo lời khai của bị can thì sau khi giết bà Bông, bị can chạy đến suối Yên Ngựa rồi ngủ lại dưới lòng suối đang đầy nước nhưng CQĐT không làm rõ tại thời điểm đó, lòng suối này cạn hay có nước, nếu có nước thì có vào khoảng thời gian nào và vị trí bị can ngủ có bụi tre như lời khai hay không.

Điều khó khăn là sau 18 năm, hiện trường đã thay đổi, con đường mòn trước đây đã là con đường bê tông rộng 3 m; riêng suối Yên Ngựa hiện đã lở rộng hơn, dưới lòng suối có rất nhiều đá…

