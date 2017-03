Doanh nhân Hàn ngồi tù vì bắt giam đối tác ở nhà

Theo hồ sơ, vào năm 2013, Shim Sung Bo mua lại nhà hàng Ngôi sao giải trí (số 2 Chu Mạnh Trinh, quận 1) do ông Kim Hueng Sik làm chủ với giá 150 ngàn USD. Sau khi nhận tiền, ông Kim làm thủ tục sang tên giấy phép kinh doanh nhà hàng cho Shim nhưng không làm thủ tục sang tên hợp đồng thuê nhà. Vì vậy hai bên xảy ra mâu thuẫn.



Hai bị cáo lúc chờ toà tuyên án

Đầu tháng 3-2014, cả hai tiếp tục gặp và bàn nhau về việc này. Tuy nhiên ông Kim chỉ hứa hẹn nhiều lần mà không thực hiện. Sau đó, ông Shim nói lại việc này cho người đầu tư là Bong Byung Gon. Bong nói Shim phải yêu cầu ông Kim bồi thường 228 ngàn USD nhưng ông Kim không chịu.

Một năm sau, ông Bong kêu Shim bắt giữ ông Kim tại nhà riêng chung cư Vạn Đô. Sáng ngày 26-3-2014, Shim đến nhà ông Kim đánh người và yêu cầu trả tiền rồi dẫn ông Kim đến nhà hàng Ngôi sao giải trí.

Đến rạng sáng hôm sau do bị đánh đau, ông Kim đã đồng ý viết giấy trả tiền. Sau đó, Shim kêu Nam Koung Soon đưa ông Kim về nhà nhưng phải canh giữ. Khi Shim đi công việc, ông Kim lợi dụng lúc sơ hở của Nam nhắn tin cho bạn gái mình kêu cứu. Cô gái này đã báo công an đến giải cứu ông.