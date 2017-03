Đốc công người Hàn Quốc chối tội, nạn nhân bức xúc

Theo lời khai của các công nhân - nhân chứng may mắn sống sót: Đến 19 giờ 30 đêm 25-3, trước khi xảy ra vụ sập giàn giáo, hệ thống giàn giáo có rung lắc hai lần. "Lúc đó, giàn giáo rung lắc khá mạnh, như chúng ta ngồi trên thuyền bị sóng chao đảo ấy, công nhân có chạy dạt ra khu vực cầu thang bộ để bảo toàn tính mạng. Lúc đó, đốc công Lee Jae Myeong (của Công ty Samsung C&T) có lên kiểm tra, công nhân có báo có với ông Lee rằng giàn giáo có rung lắc rồi. Tuy nhiên ông Lee kiểm tra rồi nói với các công nhân "OK, không sao, không sao" (nói bằng tiếng Việt), yêu cầu các công nhân quay lại làm việc" - anh Lê Đình Tuyên (công nhân) khai tại phiên tòa.

Đốc công Lee yêu cầu các công nhân vào làm việc, 43 công nhân phải chấp hành vào giàn giáo để tiếp tục làm việc thì giàn giáo sập xuống khiến tới 13 người thiệt mạng.



Bị cáo Lee Jae Myeong chối tội trước vành móng ngựa.

Vậy nhưng tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lee tiếp tục cho rằng: "Điều đáng tiếc là không có ai báo cáo sự cố trước khi sập giàn giáo cho tôi, nếu có báo cáo tôi đã có biện pháp xử lý rồi. Tôi lên giàn giáo để kiểm tra xem trời mưa bảng điện có nhiễm điện vào giàn giáo không, tôi thấy không nhiễm điện mới nói "ok, không sao" yêu cầu vào làm việc".

Chủ tọa phiên tòa, ông Nguyễn Văn Thắng - Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục hỏi hơn 10 công nhân bị thương là nhân chứng. Các công nhân đều khai nhận, lúc đó giàn giáo có rung lắc hai lần. Ông Lee cùng chỉ huy trưởng công trường là Kim Jong Wook có nhận được sự báo cáo của công nhân và có biết giàn giáo rung lắc mạnh nhưng vẫn ép công nhân vào làm việc.



Anh Nguyễn Văn Hạnh (công nhân bị thương) bức xúc việc bị ông Lee ép, yêu cầu vào làm việc sau khi giàn giáo rung lắc rồi sập.



Anh Nguyễn Hải Phong biểu thị thái độ bức xúc tại phiên tòa.

Anh Hiếu (công nhân bị thương) đứng dậy nói: "Lúc đó chúng tôi bị ép buộc vào làm việc được chừng 5-10 phút thì sập giàn giáo".

Còn anh Thái Đình Tài (công nhân) bức xúc nói: "Lúc đó ông Lee có biết giàn giáo rung lắc và họ có kiểm tra nhưng vẫn nói không sao và ép buộc chúng tôi làm việc tiếp".

Được hỏi trước tòa, anh Nguyễn Văn Hạnh (công nhân bị thương) khẳng định: "Nếu như ông Lee không ép buộc chúng tôi vào làm việc tiếp thì chúng tôi không vào làm nữa mà đứng tránh ra thì sẽ không bị thương, bị thiệt mạng nhiều vậy".

Bị cáo Lee vẫn khai rằng: "Tôi không biết dấu hiệu sự cố trước khi sập, nếu như có ai báo thì bị cáo sẽ có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời rồi".

Anh Nguyễn Hải Phong (công nhân) bật lại: "Lúc đó ông Lee có lên kiểm tra sau khi rung lắc và có nhận được báo cáo của công nhân". Lee đứng im lặng rồi tiếp tục nói lời chối tội.



Những người mẹ, người vợ, người thân của các công nhân bị thiệt mạng ngồi buồn, ứa nước mắt tại phiên tòa.

Lời khai của hai bị cáo Nguyễn Thái Đức và Nguyễn Anh Tuấn cùng với kết quả giám định của Viện Khoa học sự Bộ Công an và giám định của Viện Khoa học của Bộ Xây dựng cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến sự cố sập giàn giáo là do hệ thống kích thủy lực không an toàn.

Bị cáo Lee nói: "Bị cáo lên giàn giáo vì thấy ông Kim Jong Wook lên công trường thì tôi lên sau chứ không biết sự cố trước để lên kiểm tra".

"Vậy vai trò, trách nhiệm bị cáo làm đã đúng chưa, đã làm hết trách nhiệm chưa?" - chủ tọa phiên tòa hỏi.

Lee trả lời: "Đối với trách nhiệm của bị cáo, trước đây bị cáo luôn cố gắng chu toàn, nếu như sự việc vừa rồi nếu như người phiên dịch phiên dịch cụ thể kịp thời thì bị cáo không để sự việc đáng tiếc xảy ra".

Chủ tọa phiên tòa giải thích theo luật pháp của Việt Nam nếu như bị cáo thành khẩn khai báo thể hiện ăn năn hối cải thì sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngược lại nếu quanh co chối tội là tình tiết tăng nặng.

Bị cáo Lee nói nếu như pháp luật của Việt Nam cho rằng như vậy là bị cáo có lỗi thì bị cáo xin nhận lỗi và xin lỗi gia đình nạn nhân, các công nhân.



Ba bị cáo (từ phải quan trái) Lee Jae Myeong (62 tuổi), Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, trú Quảng Bình).

Như đã đưa tin, đêm 25-3, tại khu vực thi công giếng chìm cầu cảng Sơn Dương của Tập đoàn Formosa xảy ra vụ sập giàn giáo làm 13 công nhân tử vong và 29 công nhân bị thương.

Khi thi công công trình trên, Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế (NIBELC) cung cấp nguồn nhân lực có kỹ thuật (nhà thầu phụ) cho Công CP Samsung C&T (thuộc Tập đoàn Samsung - là đơn vị thi công). Hệ thống giàn giáo do Công CP Samsung C&T nhập khẩu (tạm nhập, tái xuất) về thi công cho chủ đầu tư dự án Formosa.

Bốn bị cáo: Lee Jae Myeong và Kim Jong Wook,Tuấn, Đức bị truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo khoản 3 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi và tranh tụng.