Đối diện 3 năm tù vì chặt 52 cây bạch đàn

(PL)- VKSND huyện Tuy An, Phú Yên vừa truy tố Phan Cu (sinh năm 1975, trú xã An Cư) ra trước TAND huyện Tuy An để xét xử về tội hủy hoại tài sản, theo khoản 1 Điều 143 BLHS (mức án đến ba năm tù).



Theo cáo trạng, Phan Cu cho rằng ông Hồ Khánh trú cùng thôn đã trồng bạch đàn trên phần đất đang tranh chấp giữa hai gia đình tại khu vực Giòng Thò Đo. Chiều 27-11-2015, khi thấy anh ruột đang cãi nhau với vợ ông Khánh về việc anh ruột Cu cắt cỏ trên đất đang tranh chấp, Phan Cu nổi giận liền về nhà lấy rìu quay ra chặt phăng 52 cây bạch đàn của ông Khánh. Kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Tuy An xác định giá trị thiệt hại của số cây bạch đàn nói trên là hơn 2,3 triệu đồng. HỒ LƯU