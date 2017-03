Đòi tiền hai năm chăn bò

Bác chuyện chăn bò và tiền mua trà, thảo dược Theo tòa, việc bà G. cho rằng tiền thuốc điều trị 100 triệu đồng là không phù hợp. Bởi lẽ sau khi đã điều trị vết thương hơn một năm thì bà .G mới đi điều trị bệnh u xương xoang trán phải. Bệnh này không liên quan gì đến thương tích do ông R. đánh bà. Cạnh đó, tòa xác định ba hóa đơn mua trà và thảo dược (hơn 5,8 triệu đồng) cũng không liên quan gì đến việc điều trị thương tích do ông R. gây ra. Ngoài ra, bà G. chỉ nằm bệnh viện điều trị trong thời gian 30 ngày, kết quả giám định tỉ lệ thương tật là 5% nên không có cơ sở xác định bà mất sức lao động hoàn toàn trong thời gian hai năm. Tòa xác định tổn thất bà G. nói do không chăm sóc được đàn bò 12 con và tiền cạo mủ cao su trong thời gian hai năm cũng không liên quan đến thương tích do ông R. đánh bà.