Đợi tòa quá lâu, các bị cáo xin đi... ăn cháo

Theo các bị cáo, tòa triệu tập họ phải có mặt tại tòa có mặt lúc 7 giờ 30. Thế nhưng đến 10 giờ 30 hội đồng xét xử vẫn chưa có mặt. Do vậy, bị cáo Đinh Trọng Phúc đã xin phép thư ký tòa cho các bị cáo được đi ăn cháo vì lý do lúc sáng đi sớm nên nhiều người chưa kịp ăn sáng. Rất nhanh chóng thư ký tòa đồng ý và dặn các bị cáo ăn nhanh rồi tiếp tục vào tòa chờ.



Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, liên quan đến vụ án trên ngày 8-4, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án trên ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên tòa này đại diện VKS Đồng Nai cho rằng do Trung tâm nghiệp Biên Hòa không xác định được thiệt hại và không yêu cầu bồi thường thiệt hại, các cơ quan tố tụng làm sai luật tố tụng về bảo quản vật chứng, nên không xác định được hành vi phạm tội huỷ hoại của các bị cáo. Từ đó đại diện VKS Đồng NAi đề nghị TAND tỉnh Đồng Nai huỷ án, trả hồ sơ điều tra lại.

Trong khi đó các luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng vụ án chặt 12 cây tràm nhưng không có tang vật. Cơ quan điều tra không thu thập được tài liệu hợp pháp nào chứng minh có 12 cây tràm bị chặt. Hồ sơ vụ án không lưu bản ảnh, ghi hình về tang vật, không niêm phong bảo quản theo luật, tang vật đã được bán không có ý kiến của cơ quan điều tra.

Hơn nữa theo luật, tội hủy hoại tài sản phải xác định được thiệt hại (người bị hại bị thiệt hại do hành vi phạm tội, nếu có), nhưng không có giám định nào hoặc căn cứ nào để xác định thiệt hại và Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa cũng khẳng định không bị thiệt hại và không yêu cầu bồi thường. Do vậy các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị tòa tuyên hủy bản án sở thẩm và tuyên các bị cáo vô tội.

Còn TAND tỉnh Đồng Nai sau một ngày xét xử cho rằng vụ án này cần phải kéo dài thời gian nghị án để làm rõ thêm một số tình tiết nên đã cho tạm ngừng phiên xét xử và sẽ tuyên án vào ngày 13-4.

Trước đó, ngày 15-12-2014, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù cả tám người. Cụ thể các bị cáo Đinh Trọng Thúc (48 tuổi), Vũ Thị Mộng Thu (49 tuổi), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), và Nguyễn Thị Thu Hường (24 tuổi) bị tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 5 tháng 4 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam), thả tự do ngay tại tòa. Riêng bị cáo Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi, chồng Thu) Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc), Đỗ Thị Le (64 tuổi, tất cả cùng ngụ TP.Biên Hòa) bị phạt 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, ban đầu, Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa gửi công văn đến cơ quan công an thông báo có 24 cây tràm của trung tâm này bị chặt, tuy nhiên sau đó, cơ quan công an xác định chỉ có 12 cây bị chặt. Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa cho rằng số cây keo lai bị chặt do trung tâm này thuê trồng vào năm 2001. Đến tháng 3-2013, 12 cây tràm bị chặt có độ tuổi 12 năm là thời kỳ đang tràm đang phát triển mạnh nên Trung lâm nghiệp Biên Hòa yêu cầu 8 bị cáo bồi thường tổng cộng 22 triệu đồng.

Sau khi TAND TP.Biên Hòa tuyên án, bảy trong tám bị cáo có đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Đồng Nai kêu oan. Riêng bị cáo Nguyễn Tồn Chí không làm đơn kháng cáo do là doanh nghiệp, bận việc, mệt mỏi nên không kháng cáo, mặc dù tại phiên sơ thẩm cũng kêu oan.