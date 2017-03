Đổi tội danh với các bị can chém tổ trưởng dân phố

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mai Tú (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) và các đồng phạm để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Đây là nhóm bị can dùng hung khí chém tổ trưởng dân phố Bùi Đình Tôn (64 tuổi, ngụ khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) và người nhà rồi đập phá tài sản.

Trước đó, Tú cùng ba bị can Lê Văn Luận (25 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Đình Linh (27 tuổi, ngụ phường Tân Phong) và Lê Văn Cương (25 tuổi, quê Thanh Hóa) đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng khi cáo trạng được chuyển sang tòa án để xét xử thì người bị hại rút yêu cầu khởi tố, buộc tòa phải đình chỉ.



Con gái ông Tôn bị nhóm côn đồ chém bị thương ở tay khi giải cứu cho cha.

Do đây là vụ án cố ý gây thương tích, tỉ lệ thương tật của người bị hại dưới 11%. Cụ thể, ông Tôn bị chém gây thương tật tỉ lệ 6%, chị Bùi Thị Sâm (con gái ông Tôn) và anh Nguyễn Đức Phượng (con rể ông Tôn) đều bị thương tật tỉ lệ 3%.

Trong thời gian chờ ngày xét xử, người bị hại Bùi Đình Tôn đã xin rút đơn yêu cầu khởi tố bị can buộc tòa phải đình chỉ vụ án.



Sau khi vụ án bị đình chỉ, Thường trực Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng xác định vụ án gây xôn xao dư luận, hành vi của các bị can rất côn đồ, có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội giữa ban ngày, gây hoang mang cho nhiều người dân địa phương nên phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Các cơ quan tư pháp của tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trong đó, bị can Tú được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp gây ra vụ án.



Nhiều tài sản của gia đình ông Tôn bị nhóm Tú đập phá.

Theo kết quả điều tra, vào tối 13-1, công an bắt quả tang anh rể Tú (ngụ phường Tân Phong) có hành vi tàng trữ thuốc lá lậu. Do nghi ông Tôn trình báo cho công an sự việc nên Tú đã tìm cách trả thù.



Rạng sáng 14-1, Tú rủ Luận, Linh, Cương và Dũng, Tèo (cả hai chưa rõ lai lịch) đi trên hai ô tô mang hung khí đến nhà ông Tôn. Vừa thấy ông Tôn dắt xe máy ra cổng chở cháu đi học, nhóm Tú xông vào chém. Thấy cha bị chém, chị Sâm và anh Phượng chạy ra can ngăn cũng bị các đối tượng này chém bị thương.

Trước khi bỏ đi, nhóm này còn đập bể cửa kính, tivi, hai xe máy, một mặt bàn bằng kính và một số đồ đạc trong nhà ông Tôn rồi lên hai ô tô chờ sẵn bên ngoài bỏ đi.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, Công an TP Biên Hòa đã lần lượt bắt giữ Tú và đồng bọn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thống kê ban đầu xác định thiệt hại tài sản của ông Tôn trong vụ án gần 10 triệu đồng.