Đốt cả nhà vợ cũ để đòi 20 triệu đồng

Ngày 28-10, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Đặng Thanh Sang (38 tuổi, ngụ tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa) từ chín năm còn bảy năm tù về tội giết người chưa đạt. Tòa giữ nguyên mức án 10 tháng tù với Sang về tội hủy hoại tài sản.



Bị cáo Sang được dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Theo hồ sơ, chiều 13-2-2014, Sang đang ăn cơm với vợ cũ (đã ly hôn) cùng mọi người tại phường Tân Phong (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì hai người cãi vã.

Sang yêu cầu cô vợ trả 20 triệu đồng mà anh ta đã mượn giúp trước đó thì chị này chỉ vào năm can dầu đang để trước nhà và nói: “Tiền đang ở trong mấy can dầu đó”. Bực tức, Sang dắt xe ra ngoài, khóa cổng đổ hai can dầu ra sân và châm lửa đốt. Mọi người trong nhà leo qua hàng rào thoát được ra ngoài. Sang bị bắt ngay sau đó và bị khởi tố, truy tố đưa ra xét xử về tội giết người với hai tình tiết tăng nặng là côn đồ và bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người.

Căn nhà cùng tài sản bị thiêu rụi (tổng giá trị hơn gần 190 triệu đồng).

Tòa cao cấp đồng tình với VKS là mức án tội giết người sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc, bị cáo thành khẩn và là thành phần lao động nhận thức thấp cũng như phía nạn nhân cũng xin giảm án nên giảm án cho bị cáo như trên.