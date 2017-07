Đốt ô tô vì nghi bị thôi miên: Bị hình sự là cái chắc

Hậu quả từ trò đồn đoán, câu view, câu like Theo Luật sư Nguyễn Đức Chánh, tình trạng một số người dân theo tâm lý đám đông, chưa tìm hiểu kỹ sự việc nhưng đã “tự xử” xuất hiện ngày càng nhiều. Một phần nguyên nhân cũng do xuất phát một phần từ sự bịa đặt bắt cóc trẻ em, bị thôi miên nhằm câu like, câu view của một số trang mạng xã hội. Nó gây ra tình trạng mất an ninh trật tự, gây thiệt hại cho người khác, còn bản thân người thực hiện hành vi thì vướng vào vòng lao lý. Cụ thể, theo điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174/2013 thì mức phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”. Nếu tính chất và mức độ của hành vi xuyên tạc, xúc phạm, vu khống là nghiêm trọng và có đủ căn cứ, thì hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo tội “Làm nhục người khác” (Điều 121 BLHS) hoặc “Vu khống” (Điều 122 BLHS).