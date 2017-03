Dù được cho nhưng vẫn ở tù vì 'yêu' trẻ

Trước đó, đại diện hợp pháp của người bị hại đã kháng cáo bản án sơ thẩm vì cho rằng TAND huyện Trảng Bàng xử tội giao cấu là quá nhẹ, mà phải xử Hoàng Anh về tội hiếp dâm trẻ em. Nhưng tòa đã bác kháng cáo này, y án sơ thẩm.



Bị cáo Hoàng Anh tại tòa phúc thẩm



Trong vụ này còn có Trần Thanh Vàng cũng có hành vi giao cấu với bị hại C. Tuy nhiên, Vàng sinh ngày 26-10-1998, tính đến khi phạm tội mới 16 năm 11 tháng sáu ngày tuổi (chưa thành niên).

Điều 115, BLHS về “Tội giao cấu với trẻ em” quy định: “Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm…”, do vậy Vàng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do là người chưa thành niên.

Tháng 10-2015, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Thanh Vàng và bị hại NTC (chưa thành niên) rủ nhau đi chơi. Sau đó, Vàng đòi “quan hệ” thì C. đồng ý. Sau đó Vàng nhờ Hoàng Anh đưa C. về nhà, thấy vậy Hoàng Anh cũng đòi “quan hệ” và C. cũng đồng ý. Tối cùng ngày, cha em C. mới biết chuyện và đã làm đơn tố cáo gửi công an. Quá trình điều tra, Hoàng Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Tây Ninh nhận định: Hoàng Anh thực hiện hành vi giao cấu khi có sự đồng ý của bị hại C. nhưng không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi. Khi sự việc xảy ra, em C. (14 tuổi) và bị cáo biết điều này, nên bị cáo đã phạm tội giao cấu với trẻ em là có căn cứ.

Đối với tội hiếp dâm trẻ em, dấu hiệu phải có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của trẻ em hoặc thủ đoạn khác để giao cấu trái ý muốn với trẻ em. Vụ này không thỏa mãn các dấu hiệu nên không có căn cứ buộc tội bị cáo phạm tội này. Về phần bồi thường dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Hoàng Anh liên đới với Trần Thanh Vàng bồi thường cho gia đình bị hại mỗi người 25 triệu đồng.