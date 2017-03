Đưa phụ nữ mang bầu sang Trung Quốc để bán, lĩnh 5 năm tù

Sau khi tòa tuyên án, cảnh sát dẫn giải bị cáo Vi Thị Pim về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo hồ sơ, Pim đã lấy chồng và đã sinh hai người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Giữa năm 2014, Pim được người quen đưa sang Trung Quốc làm thuê bằng đường tiểu ngạch.



Trong thời gian ở Trung Quốc, Pim có gặp một người tự xưng tên là May quê ở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lấy chồng người Trung Quốc. May hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, con cái của Pim và bàn cách làm ăn với Pim. May bảo Pim về quê nhà tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc, rồi bố chồng của May sẽ tìm cách bán cho đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. May cũng đưa ra giá họ mua 150 triệu đồng/người. Trong đó, trả cho gia đình hoặc người phụ nữ chịu đi lấy chồng Trung Quốc 90 triệu đồng, chi tiền tàu, xe 10 triệu đồng. Số tiền còn lại 50 triệu đồng thì May và Pim sẽ chia nhau. Pim đồng ý và trở về quê nhà.

Giáp tết âm lịch năm 2014, Pim đi chợ ở thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) gặp L.Th.H (ở huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An). Pim nói với H.: "Chị mới ở Trung Quốc về. Sang bên ấy lấy chồng sướng lắm. Chị đang tìm người đưa đi Trung Quốc”. Pim cũng nói với H. là sẽ trả cho H. số tiền 90 triệu nếu H. đồng ý sang lấy chồng Trung Quốc. “Sang bên đó lấy một năm thôi, nếu không thích thì bỏ về”- Pim nói. Nghe vậy, H. đồng ý và nói để rủ thêm người nữa.

H. về nhà giới thiệu thêm chị Ng.Th.T (bạn gái của anh trai H.) – đang mang bầu 3 tháng, với Pim. Dù biết chị T. đang mang bầu nhưng Pim vẫn rủ rê và đồng ý trả cho chị T. để chị T. theo sang Trung Quốc nhằm để bán lấy tiền lời tiêu xài.

Pim đưa cho H. số tiền 3 triệu đồng để gửi tiền quà trước cho gia đình H. và chị T. Sau đó, Pim đưa H. và chị T. xuống TP Vinh (Nghệ An) để bắt xe đò đưa ra vùng biên rồi vượt sang Trung Quốc. Đêm 21-3, khi Pim đang trên xe khách đưa H. và chị T. ra Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Nghệ Anphối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an, bắt giữ. Đối với May theo lời khai của Pim thì May đang ở Trung Quốc và không xác định được địa chỉ và thân nhân, nên chưa truy bắt được. Về dân sự, H và chị T. không yêu cầu Pim bồi thường.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cao là rất nghiêm trọng, xâm phạm quyền được bảo vệ của con người, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên xét thấy, bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, Tòa đã tuyên án như trên.