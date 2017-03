Dùng bút đâm người, dọa cho nổ tung trụ sở công an

Ngày 5-11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm 32 tháng tù giam đối với bị cáo Ngô Xuân Linh (24 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.





Bị cáo Linh tại tòa. Ảnh: NGUYÊN VŨ

Theo bản án sơ thẩm, ngày 18-2-2015, biết Ngô Xuân Sơn mua ma túy giả cho em trai mình, Linh đã gặp và đấm thẳng vào mặt anh này. Thấy Sơn bỏ chạy, Linh cầm gạch ném vào mặt khiến nạn nhân chảy máu. Sơn được người nhà đưa đi sơ cứu với vết thương vỡ xương sọ não, tổn hại 17% sức khỏe.

Hai ngày sau, cha của Sơn đến trụ sở Công an Nam Đông Anh, Công an huyện Đông Anh tố giác Linh về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 26-2, hai anh em Linh lên đồn công an làm việc theo giấy triệu tập. Tại đây, Linh thừa nhận có việc cầm gạch ném về phía Sơn nhưng không biết có trúng hay không. Do các bên mâu thuẫn lời khai nên Linh bị giữ lại trụ sở để tiếp tục làm việc.

Quá trình lấy lời khai, Linh đòi về nhà gặp vợ con nhưng không được chấp thuận nên anh ta cầm chén sứ trên bàn tự đập vào đầu mình và cầm mảnh chén tự cứa cổ tay chảy máu. Lực lượng công an đã sơ cứu cho Linh, đồng thời yêu cầu anh ta ngồi tại phòng trực ban cùng vợ để tiếp tục làm việc.

Linh tiếp tục đòi về nhưng không được chấp thuận, đối tượng đã gào thét, chửi bới, lăng mạ lực lượng công an. Tiếp đến, Linh giằng bút bi của một đồng chí công an đang viết tường trình ở trong phòng rồi buông lời đe dọa: “Tao ra khỏi đây, tao mang bình gas đến cho nổ tung đồn chúng mày”.

Biết được sự việc, Thiếu tá Đàm Quốc Nam - Trưởng Công an Nam Đông Anh đến yêu cầu mọi người ra ngoài để làm việc với Linh thì bị gã dùng bút bi đâm nhiều nhát vào vai, ngực, tay và người đồng thời Linh còn vùng vẫy, dùng chân đạp vào đùi Thiếu tá Nam và ăn vạ là “công an đánh người”. Sau đó, lợi dụng sơ hở, Linh đã đạp tung cửa phòng trực ban hòng chạy trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

Ngày 28-8-2015, TAND huyện Đông Anh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Linh 32 tháng tù giam cho hai tội danh cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Thấy bản án là quá nặng, Linh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên xử phúc thẩm, xét thấy không có tình tiết mới nên HĐXX đã quyết định y án sơ thẩm.