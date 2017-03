Dùng cảnh quay camera gỡ tội cho bị cáo

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, TAND TP.HCM vừa trả hồ sơ (lần thứ năm) để điều tra bổ sung vụ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Minh An bị truy tố về các tội giết người và cố ý gây thương tích. Vụ án này kéo dài, khó xử bởi lời khai của các bị cáo bất nhất, khó xác định ai là kẻ thủ ác.

Tòa liên tục trả hồ sơ

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, tháng 10-2012, Tuấn Anh nợ Trần Nam Phong 17 triệu đồng tiền cá độ đá banh. Nhiều lần đòi nợ không được, Phong đến nơi làm việc của cha Tuấn Anh “méc” nên Tuấn Anh tức giận. Đêm 5-2-2013, biết Phong đang chơi bida tại phường Tân Phong (quận 7), Tuấn Anh gọi điện thoại rủ Lâm, An đi tìm Phong “tính sổ”. Trước khi đi, Lâm lấy hai con dao, một Lâm giữ, một đưa cho An.

Tại tiệm bida, nhóm này đánh Phong rách mí mắt phải và đâm vào đùi phải. Lúc này anh Mai Lâm Anh Quốc (bạn Phong) chạy đến can ngăn. Lâm la lên: “Tuấn Anh bị đánh kìa, qua đâm chết nó”, sau đó nhảy vào đá song phi rồi rút dao bấm đâm anh Quốc. An cũng xông đến cầm dao đâm anh Quốc. Anh Quốc bỏ chạy vào quán bida, sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim nên không qua khỏi. Riêng Phong kịp thời bỏ chạy nên chỉ bị thương tật 9%.

Tuấn Anh, Lâm, An bị khởi tố, truy tố về hai tội giết người và cố ý gây thương tích. Sau đó, TAND TP.HCM đã phải trả hồ sơ bốn lần để yêu cầu làm rõ ai là người trực tiếp cầm dao đâm nhát trí mạng tước đoạt sinh mạng của anh Quốc. Cả bốn lần này, VKSND TP đều giữ nguyên quan điểm và hoàn lại hồ sơ cho tòa. Theo VKS, tuy Lâm không thừa nhận đã dùng dao đâm chết anh Quốc nhưng căn cứ vào các tình tiết vụ án cùng lời khai của các bị cáo, nhân chứng thì đủ cơ sở xác định Lâm là người đâm nhát dao trí mạng.

Lâm (đứng trước vành móng ngựa) và hai bị cáo còn lại tại phiên tòa. Ảnh: H.YẾN. Ảnh cắt từ clip cho thấy người thanh niên mặc áo màu sẫm cầm dao đi ra sau khi gây án (ảnh nhỏ).

Luật sư phân tích thuyết phục

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 18-8, đại diện VKSND TP tiếp tục khẳng định Lâm là kẻ thủ ác và đề nghị tòa phạt Lâm án tử hình, Tuấn Anh án tù chung thân, An từ 15 năm đến 17 năm tù cho cả hai tội.

Đại diện VKS chưa dứt lời, mẹ của Lâm đã rời chỗ, cùng gia đình phản ứng dữ dội rằng con mình bị oan. Lâm cũng bức xúc cho rằng mình không phải là kẻ thủ ác mà lại bị án tử.

Trong vụ án, ngoài lời khai nhiều mâu thuẫn của các bị cáo, hai nhân chứng (chủ tiệm bida và người giữ xe) thì chứng cứ còn có một đoạn video clip do camera tự động của tiệm bida quay được (khoảng sáu giây). Tại phiên tòa, luật sư của Lâm đã chụp lại toàn bộ các khung hình trong đoạn video clip này và đem ra phân tích, đồng thời phân tích nhiều chứng cứ khác để chứng minh Lâm không cầm dao đâm nạn nhân:

Thứ nhất, đoạn video clip cũng như các hình ảnh cắt ra từ video clip cho thấy Lâm (mặc áo dài tay màu sáng, quần màu tối) không cầm dao, không dùng dao đâm vào ngực anh Quốc (mặc áo ngắn, quần ngắn màu sáng) mà chỉ chạy đến đá song phi vào người anh Quốc nhưng không trúng, mất đà té. Ngược lại, camera ghi rất rõ cảnh một thanh niên mặc quần áo màu tối, đội mũ bảo hiểm, tay phải cầm dao (theo lời luật sư thì người này là An) chạy tới vung dao ba lần đều hướng về phía anh Quốc.

Thứ hai, từ trước khi vụ án xảy ra, Lâm bị tai nạn lao động nên cổ tay phải bị đứt 18 sợi gân, không cử động bình thường được. Tay trái của Lâm bị tai nạn giao thông gãy hở xương cánh tay, hiện vẫn đang phải cố định xương bằng đinh vít. Với hai tay như vậy, liệu Lâm có đủ lực dùng dao đâm xuyên xương ức trúng tim gây ra cái chết cho anh Quốc hay không?

Thứ ba, CQĐT đã trưng cầu giám định Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về đoạn video clip nói trên. Viện Khoa học hình sự trả lời: “Không xác định được hình ảnh Nguyễn Ngọc Lâm cầm dao bấm màu trắng hay điện thoại màu vàng trên tay khi rượt đuổi Quốc vào tiệm bida. Không xác định được hình ảnh Lâm cầm dao bấm đâm vào ngực của Quốc”.

Thứ tư, CQĐT có công văn yêu cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM giải thích các nội dung: Đối tượng gây án đâm bằng tay phải hay tay trái? Cách thức cầm dao như thế nào? Theo chiều thuận hay chiều nghịch? Vị trí đứng của nạn nhân và đối tượng thực hiện khi đâm như thế nào? Phòng Kỹ thuật hình sự trả lời: “Qua nghiên cứu hồ sơ pháp y và công văn nói trên không đủ cơ sở để nhận định các tình huống và giả thiết như công văn đã yêu cầu”.

Thứ năm, luật sư dẫn lại các lời khai của Tuấn Anh: “Tôi nghe An kể lại là dùng dao đâm một hoặc hai nhát vào một người do người này cầm cây đánh An”. “Khi về nhà Lâm thì An có nói đã cầm dao đâm trúng hai thằng, ngoài ra An còn nói rất cụ thể đâm một thằng trúng bụng, một thằng trúng đùi”. “Khi về nhà trọ của Lâm thì tôi nghe An nói thấy nó đánh anh nên em chạy qua đâm được hai thằng hai nhát”. Còn An khai đâm anh Quốc hai nhát dao và mô tả: “Tay phải tôi cầm dao bấm theo chiều thuận, đầu mũi dao dọc theo cánh tay và tôi đâm vòng phía sau lưng của người thanh niên này làm trúng bả vai của anh ta. Người thanh niên bị tôi đâm đã buông tay ra, lúc đó tôi đứng đối diện và tay phải cầm dao đâm thốc từ dưới lên một nhát trúng vào giữa ngực của người thanh niên này”. Lâm thì khai: “Em chưa đánh được ai hết thì về mất tiêu rồi”. Từ đó, luật sư cho rằng các lời khai trên phù hợp với hành động dùng dao đâm người của An đã được camera ghi nhận.

Các luật sư của Lâm, Tuấn Anh và luật sư của gia đình nạn nhân Quốc đã kiến nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ sự thật; kiến nghị chuyển vụ việc lên CQĐT của Bộ Công an để đảm bảo sự vô tư, khách quan, đồng thời làm rõ trách nhiệm của điều tra viên vì có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án... Ngoài ra, luật sư của Lâm còn kiến nghị triệu tập bạn gái Lâm bởi bạn gái Lâm có mặt tại hiện trường vụ án và đã lấy khăn giấy để An lau máu trên lưỡi dao sau khi đâm nạn nhân (trước đó CQĐT không triệu tập cô này).