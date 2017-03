Dùng luật chưa có hiệu lực xử án, tòa huyện bị nhắc nhở

Trước đó trong phiên xử sơ thẩm, TAND huyện Tân Châu đã tuyên phạt Hậu 30 tháng tù và phạt bổ sung 5 triệu đồng về tội danh trên. Phần áp dụng pháp luật để quyết định hình phạt, tòa đã viện dẫn các điểm d, đ khoản 2 Điều 328 BLHS 2015; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 47 BLHS 1999. Từ đó VKSND cùng cấp kháng nghị cho rằng mức hình phạt thì đúng nhưng tòa viện dẫn quy định của BLHS 2015 là sai, cần phải hủy bỏ để viện dẫn quy định tương ứng theo BLHS 1999.



Theo hồ sơ, trong các ngày 25 và 27-3 tại quán cà phê thuộc xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu do Hậu làm chủ có hai người đàn ông yêu cầu được mua dâm. Hậu thỏa thuận giá mỗi lần là 500.000 đồng/người, tiền môi giới Hậu được hưởng là 100.000 đồng. Sau khi thỏa thuận xong, Hậu mời khách đến nhà nghỉ cùng xã tự thuê phòng nghỉ, sau đó báo cho Hậu biết số phòng để Hậu cho người bán dâm đến. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an kiểm tra hành chính. Sau đó, bị cáo bị công an bắt về hành vi môi giới mại dâm.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định về hình phạt, cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án, xử phạt bị cáo 30 tháng tù là tương xứng với hành vi phạm tội. Nhưng việc tòa sơ thẩm áp dụng các điểm d, đ khoản 2 Điều 328 BLHS 2015 là không chính xác, vì luật này chưa có hiệu lực pháp luật. Việc áp dụng BLHS 2015 để xét xử là không chuẩn, phải viện dẫn điều, khoản của BLHS 1999 mới đúng. Theo tòa, cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.