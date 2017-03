Dùng nhục hình, ngày mai 2 cựu sĩ quan hầu tòa

Hai cựu sĩ quan bị truy tố gồm: Huỳnh Ngọc Tòng (41 tuổi) - nguyên thiếu tá, đội phó Đội điều tra Công an TP Cao Lãnh và Phạm Xuân Bình (31 tuổi) - nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra Công an TP Cao Lãnh.



Bị cáo Tòng.

Phiên xử trước đây vào trung tuần tháng 4-2016, vắng đến 8/10 nhân chứng nên các luật sư của bị cáo, bị hại và bản thân hai bị cáo Tòng, Bình cùng yêu cầu HĐXX hoãn xử, trong khi đại diện VKS giữ quyền công tố yêu cầu tòa tiếp tục xử.

HĐXX phải hội ý hơn một tiếng đồng hồ rồi mới tuyên hoãn xử vì vắng mặt nhiều nhân chứng quan trọng ảnh hưởng đến tính chất của vụ án.

Cũng vụ án này, đầu tháng 2-2015, TAND tỉnh Đồng Tháp đã đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.



Bị cáo Bình.

Theo cáo trạng, ngày 16-11-2012, anh Nguyễn Tuấn Thanh (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị đội tuần tra Công an TP Cao Lãnh phát hiện và phối hợp với Công an huyện Tháp Mười bắt về tội trộm cắp tài sản.

Chiều cùng ngày, anh Thanh được Công an xã Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười) bàn giao cho Công an TP Cao Lãnh để đưa về trụ sở làm việc và sau đó được đưa về nhà tạm giữ với nhiều vết bầm đỏ trên chân, tay, ngực.



Sáng 17-11-2012, anh Thanh được trích xuất ra làm việc. Đến trưa cùng ngày, một cán bộ công an vào phòng thì không thấy anh Thanh ăn cơm mà đầu gục xuống bàn nên đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, anh Thanh đã tử vong.

Kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội xác định nguyên nhân tử vong của Thanh do chấn thương vì tác động với lực tác động mạnh lên nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm như ức, thượng vị. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc và sau đó đã khởi tố Tòng và Bình về hành vi dùng nhục hình. Cáo trạng quy kết Tòng và Bình đã có hành vi dùng tay chân và cây ba trắc đánh Thanh dẫn đến anh này tử vong.