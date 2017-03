Đứng nói chuyện với bạn gái rồi rút dao đâm người

Hôm nay (29-11), TAND tỉnh Nghệ An xét xử xơ thẩm, tuyên phạt Phan Tiến Đức (19 tuổi, trú xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người.

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 11-7, Đức đứng nói chuyện với bạn gái gần khu vực ngã tư Phan Đình Phùng và Hồ Hán Thương (TP Vinh). Lúc này, do muốn đi tiểu, Phan Hữu Kiên (19 tuổi, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) - trên đường về nhà đã điều khiển xe máy rẽ vào làn dành cho xe thô sơ và đi sát Đức và bạn gái của Đức.



Bị cáo Đức.



Lúc này, Đức dùng tay tát vào đầu Kiên nhưng không trúng. Đức nói với Kiên: “Mi đi kiểu chi rứa mi”. Nghe vậy, Kiên dừng xe và dùng hai tay đấm liên tiếp vào vùng đầu của Đức. Bị đánh, Đức dùng hai tay ôm đầu và nói “Mi không biết tau là ai à”. Anh Kiên vẫn tiếp tục dùng tay đấm vào đầu của Đức. Bất ngờ Đức rút trong túi quần một con dao rồi đâm vào đùi của Kiên. Sau khi bị đâm anh Kiên bỏ chạy và mất nhiều máu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Đến ngày 12-9 do vết thương quá nặng Kiên đã tử vong. Theo kết luận giám định pháp y nạn nhân tử vong do mất máu, suy tuần hoàn vì vết thương làm đứt động mạch đùi phải. Khi biết anh Kiên chết, Đức đã đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Đức thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và quay đầu xuống hàng ghế bị hại xin lỗi bố mẹ của nạn nhân và nói: "Cháu mong hai bác tha thứ để có cơ hội sớm trở về, thắp hương tạ tội với anh Kiên và làm lại cuộc đời”.

Gia đình của Đức đã thay mặt Đức bồi thường cho phía bị hại 200 triệu đồng. Gia đình anh Kiên cũng có đơn đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đức.