Dùng súng giả để… đòi nợ, đi tù thiệt

Ngày 23-9, TAND TP. Đà Nẵng xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm án tuyên phạt Phạm Văn Pháp chín tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, xử sơ thẩm TAND Quận Ngũ Hành Sơn đã tuyên buộc Pháp 12 tháng tù về tội danh trên.

Trước đó, do C. có vay của Pháp 12 triệu đồng nhiều lần đòi nhưng C. không chịu trả nên Pháp đã nghĩ ra cách mua súng giả để uy hiếp.

Nghĩ rồi làm, từ ngày 12 đến 14-1-2015 Pháp đã nhiều lần ra chợ gặp ba mẹ của C. để khống chế, đe dọa yêu cầu họ trả nợ. Do quá sợ nên cha mẹ của C. đã đồng ý đưa cho Pháp 8 triệu đồng. Nhưng vừa nhận tiền thì Pháp bị công an vây bắt do đã “đòi nợ” sai luật.

Tại tòa, Pháp thừa nhận hành vi và xin tòa giảm án. Người đại diện hợp pháp của Pháp cho rằng Pháp bị thiểu năng, gia đình khó khăn, vợ bỏ đi. Nay Pháp đi tù để lại ba đứa con nhỏ cho cha nuôi nên xin tòa giảm án để nhanh về nuôi con.

Người cha già gần 90 tuổi nức nở “tôi già rồi, gần đất xa trời, chỉ mong tòa giảm nhẹ án để nó về lo cho con. Nhỡ tôi nằm xuống khi nó còn ở tù thì con nó lấy ai chăm nom”, HĐXX cho rằng, Pháp bị thiểu năng nhưng qua giám định xác định Pháp chỉ bị hạn chế một phần, khi gây án hoàn toàn đủ khả năng nhận thức, đủ khả năng tham gia tố tụng. Tuy nhiên, xét bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả nên tòa tuyên giảm cho bị cáo ba tháng tù.