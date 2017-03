‘Đụng’ vào răng giả, bồi thường như chơi

TAND huyện Tuy An (Phú Yên) vừa xử vụ yêu cầu bồi thường tiền trồng răng giả khá hi hữu.

Theo trình bày của bà Q., do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 15 giờ ngày 4-11-2014, ông V. đến trước nhà bà kình cãi, chửi mắng chồng bà. Sau đó hai bên có hành vi chửi mắng, xúc phạm danh dự của nhau rồi xông vào xô xát nhưng được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, ông V. không về nhà mà quay lại dùng gạch ném một viên trúng chân bà và một viên trúng vào hàng rào B40 văng ra trúng lưng bà. Tiếp đó, ông V. còn đánh vào đầu, vào miệng làm bà ngã xuống đất, rồi ông xông vào đánh bà hai cái vào miệng làm chảy máu và… gãy bốn cái răng giả.

Theo kết luận giám định, bà bị nứt cung răng giả hàm trên, vùng môi sưng nề, bầm tím, tỉ lệ thương tích là 1%. Do có hành vi chửi mắng thô tục nên bà Q. đã bị xử phạt hành chính 100.000 đồng. Nay bà yêu cầu ông V. bồi thường tiền trồng răng giả 800.000 đồng, tiền mất thu nhập ba ngày nằm bệnh viện 450.000 đồng, tổng cộng là 1.250.000 đồng. Riêng khoản viện phí 380.000 đồng, bà Q. không yêu cầu.

Phía ông V. thì cho rằng xảy ra việc hai bên đánh, chửi nhau là do bà Q. nói xấu ông với người khác. Do bị xúc phạm nên ông có ném gạch trúng chân bà Q. nên ông đồng ý bồi thường 380.000 đồng tiền viện phí đối với vết thương ở chân. Ông cho rằng mình chỉ dùng tay vả nhẹ vào mặt bà Q. chứ không đánh bà này gãy răng đến mức phải trồng răng mới và răng giả thì tháo ra, lắp vào được nên không đồng ý bồi thường tiền trồng bốn cái răng giả. Với tiền mất thu nhập, ông V. cũng không đồng ý bồi thường vì cho rằng bà Q. không có việc làm, chỉ làm nội trợ ở nhà.

HĐXX TAND huyện Tuy An nhận định: Ông V. thừa nhận có đánh bà Q. gây thương tích 1%. Theo kết luận của Công an thị trấn Chí Thạnh và kết luận giám định pháp y, ông V. đã dùng tay đánh bà Q. nhiều cái vào miệng làm nứt cung răng giả hàm trên, bốn răng giả hàm trên bị cong vẹo, không thể sử dụng lại, phải trồng răng mới. Do đó, ông V. có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà Q. trị giá bốn răng giả 800.000 đồng là hợp lý. Đối với khoản tiền mất thu nhập ba ngày nằm bệnh viện, bà Q. yêu cầu bồi thường là đúng quy định pháp luật, với mức bồi thường 150.000 đồng/ngày.

Từ đó, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Q., buộc ông V. phải bồi thường cho bà 1.250.000 đồng tiền thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại.

HỒ LƯU