Được giảm án vì tác động gia đình bồi thường

Theo tòa, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án năm năm tù là thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, lẽ ra cần giữ nguyên. Tuy nhiên, sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình người bị hại 5 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả. Đây được xem là tình tiết mới để giảm án cho bị cáo.





Bị cáo Đoàn tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: D.BÌNH

Khoảng 19 giờ 30 ngày 31-8-2015, sau khi uống rượu, Đoàn đi bộ đến quán giải khát gần nhà để uống sinh tố. Đoàn đi được khoảng 15 m về hướng xã Bình Thạnh Đông (Phú Tân) thì bị Huỳnh Ky Ngôn điều khiển xe đạp đi cùng chiều (cũng trong tình trạng say rượu) va chạm vào tay trái. Hai bên cự cãi. Mặc dù mọi người đã can ngăn nhưng Đoàn vẫn dùng tay đánh làm Ngôn ngã xuống đường bất tỉnh và chết trên đường đưa đi cấp cứu vì gãy đốt sống cổ. Gây án xong, Đoàn tỉnh rượu, đến Công an xã Phú Bình (Phú Tân) đầu thú.