Được minh oan sớm nhờ gõ cửa luật sư

Bà đau đớn vì con mình bị hãm hiếp. Gia đình kẻ gây ra tội lỗi chủ động đến gặp mẹ con bà tự nguyện bồi thường 130 triệu đồng, có sự chứng kiến của công an phường. Ấy thế nhưng sau đó bà lại bị khởi tố tội cưỡng đoạt tài sản.

Người bị khởi tố oái oăm ấy là bà Bùi Thị Đức, một cô giáo ở phường Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Thừa nhận hành vi phạm tội

Hỏi luật sư (LS) Nguyễn Hoàng Tiến về việc ông góp phần minh oan cho cô giáo Bùi Thị Đức, LS Tiến bảo mình vẫn còn day dứt mặc dù vụ án đã khép lại và kết quả cũng có hậu cho người bị oan.

LS Tiến kể: Ngày 27-8-2010, cháu V., con gái thứ hai của bà Bùi Thị Đức, đến cửa hàng Tùng Bách Plaza, TP Sơn La tìm bạn học là cháu Bách nhưng cháu Bách không có ở nhà. Em V. gặp Nguyễn Văn Hưởng là nhân viên đưa hàng. Vì cháu Bách không có nhà, Hưởng mời cháu V. lên phòng làm việc chờ Bách. Sau khi vào phòng, Hưởng đóng cửa lại và xông vào hãm hiếp em V. Không thể chống cự lại, em V. đành phải thúc thủ và bị hại đời. Sau đó, em V. về nhà khóc lóc kể lại cho mẹ nghe.

Ngay lập tức bà Đức gọi điện thoại cho chủ cửa hàng Tùng Bách Plaza để yêu cầu đưa Hưởng đến nhà bà nói chuyện. Biết chuyện, vợ chồng chủ tiệm đã đưa Hưởng đến gặp bà Đức để xin bồi thường, có viết giấy “tự nguyện bồi thường danh dự nhân phẩm” cho em V. và xin bà Đức không tố cáo. Hưởng cũng viết bản tường trình, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước sự chứng kiến của vợ chồng chủ tiệm và bà Đức, xin mọi người tha thứ.





Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến. Ảnh: CHÂN LUẬN

Nhận tiền bồi thường, bị khởi tố

LS Tiến kể tiếp: Ngày 30-8-2010, mẹ và anh của Hưởng từ Lào Cai xuống Sơn La gặp bà Đức. Tại đây, mẹ của Hưởng đã thỏa thuận xin được bồi thường danh dự nhân phẩm cho em V. 130 triệu đồng và xin bà Đức “giải quyết bằng tình cảm”.

Lo cho tương lai con gái sau này và cũng thấu hiểu lòng của một người mẹ, bà Đức đồng ý không đưa sự việc ra pháp luật. Thỏa thuận giữa bà Đức và mẹ của Hưởng được anh của Hưởng, vợ chồng chủ tiệm Tùng Bách Plaza và một công an phường Quyết Thắng chứng kiến. Mẹ của Hưởng đưa trước cho bà Đức 50 triệu đồng.

Tối đó, hai mẹ con Hưởng xin ngủ tại nhà bà Đức, còn anh của Hưởng quay về Lào Cai để lấy 80 triệu đồng bồi thường cho cháu V. Khoảng 2 giờ sáng 31-8-2010, Công an TP Sơn La đến kiểm tra tạm trú và mời hai mẹ con Hưởng, hai mẹ con bà Đức lên trụ sở Công an TP Sơn La làm việc và buộc bà Đức phải đem theo 50 triệu đồng mà bà đã nhận từ mẹ của Hưởng.

Ngay sáng 31-8-2010, Công an TP Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Đức về tội cưỡng đoạt tài sản, đồng thời khởi tố Hưởng về tội giao cấu với trẻ em. Cả bà Đức và Hưởng bị bắt tạm giam.

May nhờ có luật sư vào cuộc sớm

Sau khi nghe tin mẹ bị bắt, em V. đã gọi điện thoại cầu cứu chị gái đang học năm 3 ĐH Luật Hà Nội. Người chị này về Sơn La đón em xuống Hà Nội và cậy nhờ thầy cô hướng dẫn. Được mách nước, người chị tìm gặp LS Nguyễn Hoàng Tiến. LS Tiến đã hướng dẫn làm đơn kêu oan cho mẹ gửi đến cơ quan điều tra (CQĐT) và VKSND tỉnh Sơn La, CQĐT Bộ Công an, Vụ 1A VKSND Tối cao…

Đồng thời, LS Tiến lập tức lên Sơn La gặp trực tiếp các nhân chứng có mặt ngày 30-8-2010 (ngày nhà Hưởng giao tiền cho bà Đức) thu thập các tài liệu, chứng cứ. Những nhân chứng này đều xác định nội dung diễn biến sự việc như trên đã nói. Những tài liệu chứng cứ này LS Tiến chuyển đến VKSND Tối cao.

Ngày 9-9-2010, VKSND Tối cao có công văn gửi viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La đề nghị kiểm tra, hủy quyết định khởi tố bà Đức vì vụ án có dấu hiệu oan.

Ngày 22-9-2010, CQĐT TP Sơn La đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Đức, sau đó hủy bỏ lệnh tạm giam và trả tự do cho bà. Vậy là bà Đức được trả tự do sau 23 ngày bị tạm giam oan ức.

Ngày 1-10-2010, VKSND TP Sơn La đã xin lỗi công khai bà Bùi Thị Đức và bồi thường oan 30 triệu đồng cho bà.