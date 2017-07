Đuổi khách về không được, xách dao chém

Tại phiên tòa, Trung cho rằng người bị hại là anh C. đã nhiều lần sang tiệm sửa xe của Trung mượn xe, làm phiền khách hàng của Trung khiến khách hàng phàn nàn, rồi lấy đồ của Trung ra xem mà không hỏi ý kiến… Trung đã nhiều lần mời anh C. ra về.

Cũng theo Trung, cho đến lần thứ 5 anh C. sang tiệm sửa xe của Trung, anh C. vào nhà mà không hỏi ý kiến Trung và Trung đã nhiều lần yêu cầu anh C. ra về nhưng anh C. không chịu nên mới bực tức dùng dao đâm anh C.

Tuy nhiên, anh C. cũng có mặt tại phiên tòa thì khai: anh và Trung gần nhà nhau nên hai bên thường xuyên qua lại. Trung còn qua nhà anh mượn đồ và ở lại nhà anh ăn uống. Anh C. còn khai rằng anh có nhiều lần qua tiệm sửa xe của Trung nhưng không có chuyện Trung đuổi anh về, chỉ có hôm xảy ra sự việc Trung mới đuổi anh về.

Sau một hồi xét hỏi Trung thừa nhận dù đã nhiều lần tỏ thái độ khó chịu với anh C. nhưng chỉ hôm xảy ra sự việc Trung mới yêu cầu anh C. ra về; khi anh C. không ra về Trung bực tức nên đã dùng dao đang sửa xe đâm anh C. Trung thừa nhận hành vi của mình là sai và đồng ý bồi thường cho người bị hại 60 triệu đồng.



Bị cáo Trung tại tòa

VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt Trung từ hai đến ba năm tù.

HĐXX đồng tình với quan điểm của VKS và tuyên phạt Trung hai năm sáu tháng tù và buộc Trung bồi thường cho anh C. 50 triệu đồng (sau khi đã trừ đi 10 triệu đồng đã bồi thường trước đó).

Theo hồ sơ, khoảng 9h ngày 23-8-2016, Trung đang sửa xe tại tiệm sửa xe của mình trên đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh thì C. đến. Do C. hay mượn xe của khách để sử dụng nên Trung không đồng ý và yêu cầu C. ra về.

Đến 18h cùng ngày C. tiếp tục quay lại tiệm sửa xe của Trung, lúc này Trung nhiều lần yêu cầu C. ra về nhưng C. không về nên Trung dùng dao đâm C. nhiều nhát rồi bỏ trốn.

Theo biên bản giám định pháp y tỷ lệ thương tích của C. là 23%.

Sau khi khởi tố vụ án, do không bắt được Trung nên ngày 14-2-2017 cơ quan công an đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 14-3-2017, Trung đến cơ quan đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.