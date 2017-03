Đuổi người trúng đấu giá ra khỏi nhà

Đó là trường hợp của bà Phạm Thị Hồng Tự ở quận Hải An, Hải Phòng, người được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền “đối thoại” tại buổi giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác thi hành án (THA) sáng qua (3-4). Trước đó, bà Tự đã gửi đơn kêu cứu lần thứ 11 đến Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường để phản ánh về nỗi trần ai của mình sau khi mua được nhà bán đấu giá của Nhà nước.

Bị trục xuất khỏi nhà

Trước đó, bản án dân sự số 12/DSST ngày 25-5-1998 của TAND huyện An Hải (Hải Phòng) tuyên buộc bà Phùng Thị Tý phải trả hơn 177 triệu đồng (gồm nợ gốc và lãi) cho Ngân hàng Công Thương Chi nhánh quận Hồng Bàng. Do bà Tý không tự nguyện THA, liên ngành huyện An Hải họp và thống nhất cưỡng chế kê biên nhà và đất của bà Tý để đảm bảo THA gồm diện tích đất 975 m2 tại thôn Thư Trung, xã Đằng Lâm, huyện An Hải, trên đất có ba gian nhà cấp bốn.

Tháng 5-2001, trung tâm đấu giá thuộc Sở Tư pháp TP Hải Phòng thông báo bán tài sản nói trên. Gia đình bà Tự tham gia và trúng đấu giá. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và được cấp giấy đỏ năm 2003, bà Tự cải tạo lại nhà và chuyển về đó sinh sống.

Huyện An Hải sau đó được tách thành huyện An Dương và quận Hải An. Khu đất nói trên của bà Tự lúc này thuộc về quận mới Hải An.

Sau đó bà Tý bất ngờ có đơn khiếu nại. Kế đó, chính quyền ra quyết định hủy giấy đỏ đứng tên bà Tự. Gia đình bà Tý cho người vào chiếm giữ khu đất, bà Tự kiên quyết giữ tài sản của mình.

Từ ngày 20 đến 27-2-2014, gia đình bà Tự nhận liên tiếp hai thông báo của Cục THA dân sự TP Hải Phòng với nội dung yêu cầu vợ chồng bà hợp tác trong việc THA, nhận tiền bồi thường và tự nguyện bàn giao tài sản cho đại diện gia đình bà Tý. Trong vòng 15 ngày, nếu vợ chồng bà không bàn giao, Cục THA dân sự TP Hải Phòng sẽ áp dụng biện pháp theo quy định của pháp luật.

Đúng 15 ngày sau, một số người đã kéo đến đuổi gia đình bà Tự ra khỏi nhà rồi khóa cổng bằng khóa khác, dùng dây thép gai vây kín phong tỏa xung quanh tường rào không cho ai vào.

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (trái) và bà Phạm Thị Hồng Tự tại buổi làm việc hôm qua (3-4). Ảnh: Đ.MINH

THA thừa nhận làm sai

Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, bà Tự liên tục làm đơn kêu cứu gửi đến Bộ Tư pháp, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng và nhiều cơ quan yêu cầu giải quyết trả lại nhà và đất, tố cáo hành vi sai phạm của cơ quan THA.

Nhiều tờ báo vào cuộc. Đại diện THA dân sự TP Hải Phòng cũng đã thừa nhận “giải quyết vụ việc đã có tình trạng sai phạm sau chồng lên sai phạm trước”, việc đuổi người trúng đấu giá ra khỏi nhà không phải là chủ trương hay chỉ đạo của lãnh đạo Cục THA mà là do chấp hành viên Bùi Đức Tiến tự ý làm. Ông Tiến đã bị lãnh đạo Cục yêu cầu… kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Sau khi liên tiếp nhận được đơn của bà Tự, ngày 30-10-2014, Tổng cục THA dân sự đưa ra hướng giải quyết theo đề xuất của Cục THA dân sự TP Hải Phòng là “trả nhà cho gia đình bà Tý, bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Tự”. Cạnh đó, Tổng cục cũng nhận định: “Quá trình tổ chức THA đối với vụ việc có nhiều vi phạm nghiêm trọng…”.

“Suốt thời gian qua, tôi bán không cho, thế chấp không được. Thỉnh thoảng lại có một đoàn đến hành gia đình tôi, tôi đưa tiền lại đi. Gia đình tôi đã phải khổ sở biết dường nào” - bà Tự nói. Bà cho biết khi giải quyết, Cục THA dân sự TP Hải Phòng muốn bà nhận bồi thường. “Họ nói nếu chị về đó ở thì không yên ổn với gia đình nhà kia”.

Giải quyết đổi đất khác ngang giá?

Cũng theo bà Tự, năm 2010, bà nhận được thông báo với nội dung UBND TP Hải Phòng quyết định đền bù nhà bà, giá trị gần 1,1 tỉ đồng, trong khi giá thực tế hiện đã gần 20 tỉ đồng. Vì vậy, bà không chấp nhận.

Tại buổi làm việc hôm qua, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền hỏi: “Nếu TP hỗ trợ chị một mảnh đất có giá trị như mảnh đất đã mua, chị có chấp nhận không hay cứ phải nhận đúng mảnh đất đó?”. “Cái gì theo đúng quy định của pháp luật thì tôi sẽ chấp hành” - bà Tự đáp. Bà Tự cũng cho rằng đề xuất trên không khả thi vì quỹ đất của TP có hạn và bà không nằm trong diện được hưởng chế độ này.

Cũng theo bà Tự, Bộ Tư pháp đã có ý kiến chỉ đạo về Tổng cục THA dân sự và Cục THA dân sự TP Hải Phòng phải giải quyết vụ việc trước ngày 31-12-2014. Tuy nhiên, đến ngày 31-12, bà Tự chỉ nhận được một văn bản của Tổng cục THA với nội dung: “Để giải quyết dứt điểm vụ việc, lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ làm việc với lãnh đạo UBND TP Hải Phòng dự kiến trong nửa đầu tháng 1-2015”.