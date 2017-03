Đường dây khai thác cát trái phép 'siêu khủng' tại Hà Nội

Ngày 28-3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Toàn (43 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) 20 tháng tù, Nguyễn Ngọc Lâm (29 tuổi), Đặng Văn Thành (24 tuổi), Đoàn Hồng Sơn (24 tuổi) và Trần Việt Anh (28 tuổi) cùng mức án 16 tháng chín ngày tù về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Theo hồ sơ, vốn là cổ đông của một công ty cứu cạn và lai dắt tàu, trong quá trình làm việc, Vũ Anh Toàn nhận thấy có thể trục lợi từ việc khai thác cát trên sông Hồng nên đã lôi kéo thêm một loạt nghi phạm tham gia vào đường dây khai thác cát trái phép.



Vũ Anh Toàn cùng đồng bọn tại tòa

Ngày 8-11-2014, Cục Cảnh sát đường thủy (C68) - Bộ Công an kết hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hành chính trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Quá trình kiểm tra, C68 đã phát hiện và tạm giữ 17 tàu cuốc, phao cẩu đang hoạt động khai thác cát và 31 tàu chở đang chờ mua cát.

Điều tra làm rõ, C68 xác định số tàu, phao cẩu trên đều do Toàn và Nguyễn Văn Hiểu thuê để khai thác cát trái phép. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hàng loạt nghi phạm. Toàn và Hiểu lập tức bỏ trốn.

Ngày 26-2-2015, Toàn ra đầu thú, Công an TP Hà Nội tiếp nhận và ra lệnh tạm giam đối với Toàn về tội cố ý gây thương tích.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định từ tháng 7 đến tháng 11-2014, Toàn bàn với Hiểu đi thuê các tàu cuốc về khai thác cát trên sông Hồng tại địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội) để bán cho các tàu chở đi qua tuyến sông khu vực khai thác cát trái phép. Hai nghi phạm phân công cho Lâm, Thành, Sơn, Việt Anh phụ trách thu tiền bán cát với mức thù lao 5 triệu đồng/tháng.

Chỉ trong vòng bốn tháng nói trên, số cát mà các đối tượng đã khai thác lên tới gần 250.000 m3, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 5 tỉ đồng.

Ngoài việc gây thất thoát về tài nguyên, cơ quan tố tụng cũng cáo buộc hành vi khai thác cát trái phép của đường dây này còn gây biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, đe dọa hệ thống đê điều, gây ảnh hưởng đến phòng chống lụt, bão, gây ô nhiễm môi trường,...

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, do đó HĐXX đã tuyên phạt các mức án như trên. Riêng với Vũ Anh Toàn, bị cáo này còn phải nhận thêm mức án 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 38 tháng tù giam.