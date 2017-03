Đường dây mua bán bằng giả qua mạng lãnh án

Cùng hầu tòa với tội danh trên, có chín bị cáo khác gồm Phạm Văn Thành, Lê Văn Tượng, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Tấn Đây, Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Ngọc Thiệu, Đinh Văn Quang, Tấn Ngọc Hoàng, Hồ Công Lạc bị phạt từ sáu tháng án treo cho tới hai năm sáu tháng tù giam tùy theo mức độ phạm tội.



Theo hồ sơ, ngày 12-1-2015, Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính đối với Thiệu thì phát hiện bên trong túi xách mang theo rất nhiều văn bằng, chứng chỉ đứng tên nhiều người khác nhau. Nghi ngờ các văn bằng chứng chỉ trên là giả nên công an đã mời về trụ sở Công an quận 10 để làm việc.



Từ đây, công an mở rộng điều tra và bắt giam Trung cùng những người khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 11-2013 đến 1-2015, nhóm đã làm giả khoảng 500 bằng cấp các loại như thạc sĩ, cử nhân và bảng điểm, học bạ… với giá 6-9 triệu đồng/bằng cho nhiều người đặt mua ở nhiều tỉnh, thành như Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ngãi, Cần Thơ…





Bị cáo Trung đang trả lời câu hỏi của HĐXX. Ảnh: Hoàng Yến





Thời gian đầu, nhóm trực tiếp lên mạng rao nhận làm giả các loại bằng để tìm khách. Sau đó, nhóm công khai đăng thông tin, số điện thoại và số tài khoản trên mạng để nhận làm bằng giả... Trung là người đứng đầu và phân công nhiệm vụ cho những bị cáo còn lại. Trung cũng là người trực tiếp thực hiện việc làm các loại bằng cấp, giấy tờ giả với mức giá từ 800.000-3.500.000 đồng/lần. Các loại giấy tờ giả này gồm các loại bằng cấp từ THCS đến cao học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bằng lái xe... Trong đó, có những văn bằng của các trường ĐH danh tiếng như ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM. Ngoài ra, Trung cũng thực hiện việc làm các giấy tờ giả liên quan đến giao dịch với UBND các quận, các chi nhánh ngân hàng, thủ tục bệnh viện.

Kiểm tra thu giữ tại nhà Trung hơn 100 con dấu của cơ quan tổ chức là trường đại học, bệnh viện, UBND, chi nhánh ngân hàng, cùng hơn 40 con dấu vuông đứng tên các chức danh hiệu trưởng, bác sĩ, trưởng phòng, chủ tịch, phó chủ tịch của các cơ quan tổ chức…



Đến ngày bị bắt Trung đã làm giả 310 giấy tờ, văn bằng giả, thu lợi hơn 100 triệu đồng. Các bị cáo khác có nhiệm vụ đăng tin trên mạng tìm khách hàng, đi gặp và lấy thông tin. Sau khi hoàn tất việc làm giấy tờ giả Trung giao cho các đồng phạm mang tới giao cho khách và nhận tiền rồi trả công.