Đường dây vận chuyển 110 bánh heroin: Hai án tử hình, một chung thân

Đồng thời tuyên phạt án tù chung thân đối với Nguyễn Hữu Song (56 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ba bị cáo Phan Đình Tuấn, Trần Quang Anh Dũng, Nguyễn Hữu Song tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo đó, lúc 0 giờ ngày 15-7-2013, Song mang 40 bánh heroin (trọng lượng hơn 12 kg) từ Lào về qua Hà Tĩnh để vào miền Nam tiêu thụ. Khi Song đến địa phận xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) thì bị Phòng PC 47, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục C47 (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và Công an Ninh Thuận, bắt quả tang.

Từ lời khai của các đối tượng, công an lần lượt bắt giữ trùm Tuấn và Dũng. Tại nhà của Song và Tuấn, công an thu giữ được 12.000 USD, 200 triệu đồng, 1 xe ô tô, 2 khẩu súng ngắn quân dụng, hơn 100 viên đạn. Các bị can trên khai trước đó đã mang trót lọt 70 bánh heroin vào TP HCM tiêu thụ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ ngày 26-6-2014 đến 15-7-2014, Tuấn đã nhiều lần mua heroin từ khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau đó thuê Song vận chuyển vào TP HCM để Dũng bán kiếm tiền lời.

Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự ba lần mua bán trái phép chất ma túy với 110 bánh heroin (tổng trọng lượng tương đương 37.840,715 gam). Ngoài ra Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với việc tàng trữ trái phép hai khẩu súng quân dụng và 102 viên đạn. Dũng chịu trách nhiệm hình sự hai lần mua bán trái phép 80 bánh heroin (tổng trọng lượng 27.520,52 gam). Song phải chịu trách nhiệm ba lần mua bán trái phép 110 bánh heroin (tổng trọng lượng tương đương 37.840,715 gam).

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhưng theo HĐXX hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội trong thời gian dài, có bàn bạc có tổ chức, số lượng heroin quá lớn nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn Tuấn và Dũng ra khỏi đời sống xã hội để răn đe kẻ khác.