Đường hẹp không chịu nhường nhau, người chết kẻ đi tù

Ngày 8-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án Trần Văn Hiền (49 tuổi, ngụ Bến Tre) 17 năm tù về tội giết người.



Tại tòa, Hiền cho rằng các nhân chứng câu kết vu khống bị cáo nhưng HĐXX xét thấy không có căn cứ.



Bị cáo Hiền tại tòa.

Trước đó, vụ án này TAND tỉnh Bến Tre từng xử sơ thẩm lần một tuyên phạt Hiền 20 năm tù và bị cáo kháng cáo kêu oan. Sau đó, cấp phúc thẩm hủy án bởi lời khai của các nhân chứng trong hồ sơ không giống lời khai tại phiên tòa nên cần phải điều tra, xét xử lại. Xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh cho rằng đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội và đã tuyên phạt Hiền mức án như trên.



Theo hồ sơ, ngày 26-3-2014, Trương Văn Đức ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quới đến nhà chú ruột ở cùng ấp dự đám giỗ. Sau khi say ngất, Đức được chú ruột lấy xe máy chở về.



Trên đường đi, hai chú cháu gặp Hiền cùng bạn chạy ngược chiều lại. Do đường nông thôn chật, không nhường nhau nên giữa Hiền và chú của Đức xảy ra cãi vã. Hiền xuống xe, dùng nón bảo hiểm đánh chú của Đức và cũng bị người này tấn công lại. Đức do say rượu nên không tham gia mà nằm im.



Sau khi ẩu đả xong, Hiền còn dùng chân đạp nhiều cái vào đầu Đức khiến người này tử vong. Lúc này có các thanh niên khi nãy chứng kiến việc cãi nhau quay lại nhìn thấy.



Trong quá trình điều tra, Hiền không thừa nhận hành vi đạp nạn nhân dẫn đến tử vong. Nhưng cơ quan tố tụng xác định Hiền là hung thủ. Vì văn cứ vào các lời khai của nhân chứng cũng như có một bản cung Hiền thừa nhận. Sau đó, Hiền đổi lời khai cho rằng do hoảng loạn nên khai sai. Và kết luận giám định thì có căn cứ loại trừ nạn nhân tự té gây thương tích cùng nhiều nguồn chứng cứ khác...