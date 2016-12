Em đâm chết anh do uống nhiều rượu

(PLO)- Ngày 23-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Thắng (25 tuổi, trú xã Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) chín tháng tù về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.