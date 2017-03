Ghi âm, ghi hình giám sát chặt việc hỏi cung

Đến 1-1-2019: Ghi âm, ghi hình việc hỏi cung trên cả nước

Theo Điều 2 Nghị quyết 110/2015, Quốc hội giao Chính phủ đầu tư kinh phí để bảo đảm việc thực hiện các quy định về chỉ định người bào chữa, ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can... Giao bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với bộ trưởng Bộ Quốc phòng, viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Giao bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với viện trưởng VKSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ trưởng Bộ Tài chính, bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của BLTTHS 2015.

Quốc hội cũng giao bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể nơi có điều kiện để thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh hoạt động hỏi cung bị can kể từ 1-7-2016. Chậm nhất đến 1-1-2019 thì thực hiện thống nhất việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

Thành phần ban chỉ đạo

Trưởng ban chỉ đạo đề án là Thượng tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an). Phó trưởng ban chỉ đạo là Thượng tướng Lê Quý Vương (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an). Các thành viên ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo VKSND Tối cao, TAND Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính…