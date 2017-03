Giả công an điều tra án rửa tiền để lừa đảo

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên Lưu Tuấn Kiệt 17 năm tù, Lương Hy Hoàng 16 năm tù, Nguyễn Vĩ Nam 12 năm tù, sáu bị cáo còn lại từ 18 tháng đến 10 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ, cuối năm 2013, Trần Văn Tèo sang Campuchia làm bảo vệ nhà cho một người Đài Loan tại chợ Olympic. Sau hơn một tháng làm việc, Tèo được chủ yêu cầu về Việt Nam tìm người mở tài khoản thẻ thanh toán quốc tế, với điều kiện phải có đăng ký dịch vụ chuyển tiền qua Internet, đăng ký báo tin về số tiền trong tài khoản qua điện thoại. Thẻ này sẽ được chủ của Tèo mua lại với giá 1 triệu đồng/thẻ. Về Việt Nam, Tèo mua của Trần Văn Huy cùng hai người khác chín tài khoản.

Cùng thời gian này, Lưu Tuấn Minh đã lôi kéo nhóm Lưu Tuấn Kiệt, Lương Hy Hoàng tham gia vào đường dây lừa đảo có tổ chức do người Đài Loan - Trung Quốc cầm đầu.

Các bị cáo mua và làm nhiều giấy CMND giả dùng cho việc đăng ký mở 43 tài khoản thẻ tại các ngân hàng đưa cho Minh để chuyển cho đường dây lừa đảo.

Sau đó, đường dây tội phạm lừa đảo giả danh nhân viên tổng đài VNPT thông báo nợ cước điện thoại. Tiếp theo, nhóm lừa đảo giả danh Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, cán bộ Viện Kiểm sát đang điều tra vụ án rửa tiền có liên quan đến người bị hại, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của ban chuyên án (thực tế là các tài khoản do Tèo, Minh và đồng phạm thu mua tại Việt Nam) để giám định.

Chỉ chưa đầy hai tháng đầu năm 2014, các bị cáo lừa đảo 31 người bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng, trong đó rút chiếm đoạt 3 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã kịp thời phong tỏa tài khoản, thu hồi hơn 2 tỉ đồng. Riêng Lưu Tuấn Minh đã bỏ trốn, đang bị truy nã.