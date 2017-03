Giả danh phó giám đốc ngân hàng Agribank để lừa đảo

(PLO)-Ngày 31-3, Cơ quan công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Thị Duyên (38 tuổi, trú xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.