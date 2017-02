Giả làm việc tại Bộ Công an, lừa hàng trăm triệu đồng

Ngày 16-2, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Lương (32 tuổi, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa tuyên buộc Lương phải trả lại toàn bộ số tiền mà Lương đã chiếm đoạt của 7 nạn nhân.



Bị cáo Nguyễn Xuân Lương.

Theo cáo trạng, Lương chỉ học hết lớp 9, làm nghề lao động tự do. Để có tiền tiêu xài cá nhân, Lương đã tự giới thiệu cho mình là Nguyễn Văn Hùng làm việc tại Cục C45 (Bộ Công an) và có vợ làm giáo viên là cháu của ông H - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Lương giới thiệu bản thân quen biết nhiều người tại các cơ quan nhà nước có thể xin việc làm, "chạy" việc cho nhiều người nhằm để chiếm đoạt tiền.



Trong thời gian từ năm 2014 đến tháng 7-2016, với chiêu bài nêu trên, Lương đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 người bị hại, với tổng số tiền hơn 770 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Lương thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với vợ và ba người con.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa đã tuyên án như trên.