Theo hồ sơ, My làm kế toán kiêm thủ quỹ phòng bán vé của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch C. tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM). Diệu thường đến phòng bán vé để chuyển tiền về TP Tuy Hòa nên chủ động làm quen với My và các nhân viên khác.



Sau khi đã tạo được lòng tin, Diệu nhiều lần gọi điện thoại mượn tiền của My để chuyển cho người thân ở TP Tuy Hòa và lúc đầu có trả tiền đầy đủ, đúng hẹn. Bằng cách thức này, Diệu tiếp tục nhờ My lấy tiền của công ty chuyển tiền cho nhiều người khác nhưng không trả. Thông qua My, trong thời gian từ ngày 25-1 đến 6-3, Diệu đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỉ đồng...

My không được chủ sở hữu tài sản cho phép nhưng do tin tưởng và được Diệu cho 40 triệu đồng nên đã chuyển tiền cho những người thân của Diệu để những người này đưa lại hoặc trả nợ cho Diệu...