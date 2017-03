Giả vờ cắm trại ở bãi biển để tổ chức vượt biên

Ông Nguyễn Văn Hiến, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là chủ tọa phiên tòa.



Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2013, Thông xuất cảnh trái phép sang Úc nhưng bị chính quyền sở tại bắt giữ và trục xuất về nước. Do không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, Thông đã tìm hiểu và biết được New Zealand có thể có việc làm với thu nhập cao và có thể còn nhận người tị nạn, nên Thông đã bàn bạc và thống nhất với vợ chồng Vân và Kiệt về việc tổ chức đưa người trốn đi New Zealand.

Thông chuẩn bị các điều kiện về lương thực, vật dụng, dầu máy… còn vợ chồng Vân, Kiệt (vốn là chủ ghe trước đây), sẽ lo kiếm ghe, đồng thời Kiệt sẽ làm tài công cho chuyến đi.

Thực hiện kế hoạch, Thông đã trực tiếp rủ rê, lôi kéo bạn bè, người thân trên địa bàn huyện Châu Đức và bạn của Thông ở TP.HCM là Khanh. Thông cũng đề nghị Khanh rủ thêm người tham gia trốn đi New Zealand với chi phí là 110 triệu đồng/người. Khanh đã rủ thêm được năm người nhưng do hai người không đủ tiền đóng nên Thông chỉ thu được số tiền là 380 triệu đồng. Cùng với số tiền thu được của hai người bạn của Thông là 70 triệu đồng, tổng cộng số tiền Thông thu được là 450 triệu đồng.

Ngày 11- 5- 2016, Kiệt ký hợp đồng với ông Nguyễn Văn Hải (ngụ phường 5, TP Vũng Tàu) thuê một chiếc ghe. Sau đó Thông, Kiệt đã các dụng cụ, phương tiện cần thiết phục vụ chuyến đi và thống nhất tối 15-5-2016 sẽ xuất phát.

Trưa cùng ngày các đối tượng thuê xe đưa những người đi đến bờ biển Phước Hải, huyện Đất Đỏ để tập kết và tổ chức cắm trại tại bờ biển giống như khách du lịch chờ trời tối sẽ lên ghe xuất phát. Tuy nhiên, sau khi tổ chức cắm trại, gia đình Kiệt có việc đột xuất nên chuyến đi được dời sang ngày 16-5-2016.

Hôm sau, khi ghe chuẩn bị xuất phát thì bị hỏng bánh lái, Kiệt và Thông phải mang bánh lái đi sửa tại cảng cá Long Hải, còn Khanh đưa mọi người quay lại nhà nghỉ để chờ. Khoảng 18 giờ ngày 18-5-2016 sau khi bánh lái sửa xong, 21 người trên ghe do Kiệt làm tài công xuất bến trốn sang NewZealand.

Sau khoảng 20 ngày, ghe đến vùng biển của Úc và bị bắt giữ. Ngày 16-6-2016, toàn bộ 21 người xuất cảnh trái phép bị chính phủ Úc trục xuất về Việt Nam.

Trong số 21 đối tượng tham gia chuyến đi nêu trên, có 14 đối tượng từ đủ 16 tuổi trở lên đã bị Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi xuất cảnh trái phép.