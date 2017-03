Giải oan vụ án đá vào chân một cái bị kết tội giết người

Ngày 12-1, trong phiên tòa phúc thẩm vụ án giết người trong lúc bắt trộm xảy ra tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội xảy ra năm 2012, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình Yên không phạm tội giết người. Cả bị cáo và gia đình mừng rơi nước mắt, các luật sư cũng thấy sống mũi mình cay cay. Phiên tòa phúc thẩm sau nhiều lần trì hoãn đến ngày 12-1 đã khép lại với một kết quả hợp tình, hợp lý.

Một cú đá… bảy năm tù



Nguyễn Đình Yên (áo trắng) trong phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Hà Nội, ngày 4-11-2012, Nguyễn Văn Tuấn và hai đối tượng khác trộm cắp xe máy ở thôn Đô Lương, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân địa phương tham gia đuổi bắt, trong đó có Lưu Văn Long, Nguyễn Văn Nhâm và Yên.

Sau khoảng một giờ tìm kiếm, Long phát hiện Tuấn trốn trên đồi chè nên hô to: “Bắt được trộm rồi”. Sau đó Nhâm chặn đầu, dùng thanh gỗ đánh vào đầu và vai Tuấn, Long xông tới đá vào người Tuấn. Tuấn vùng chạy thì bị Nhâm đánh tiếp hai cái vào đầu. Lát sau, anh Phạm Văn An cùng một phó trưởng công an xã chạy đến thấy Tuấn bị thương ngồi ở luống chè nên bắt giữ. Khi dẫn giải Tuấn đi được khoảng 15-20 m, bất ngờ Yên từ đâu chạy đến dùng chân đá vào ống chân Tuấn một cái.

Hôm sau, Tuấn tử vong. Kết luận giám định cho biết nguyên nhân chết là dập não, tụ máu dưới màng cứng, tụt hạnh nhân tiểu não do chấn thương. Với hành vi trên, cơ quan tố tụng cho rằng đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ra quyết định truy tố Nhâm tội danh giết người, Long và Yên bị truy tố là đồng phạm giết người theo Điều 93 BLHS.

Năm 2014, TAND TP Hà Nội xét xử, nhận định không đủ cơ sở tuyên bị cáo Yên tội giết người nên đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. 4 tháng sau, TAND thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử và tuyên bố cả ba bị cáo phạm tội giết người, tuyên phạt Nhâm 12 năm tù; Long 11 năm tù và Yên bảy năm tù.

Giải oan cú đá

Tại tòa án cấp phúc thẩm, luật sư Đặng Văn Cường, luật sư Huỳnh Mỹ Long và luật sư Nguyễn Công Thành cùng thuộc Văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bào chữa cho bị cáo Yên; luật sư Nguyễn Trung Thành, thuộc Công ty luật Hòa Lợi - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bào chữa cho bị cáo Long.



Luật sư Đặng Văn Cường, luật sư Huỳnh Mỹ Long và luật sư Nguyễn Công Thành trong phiên tòa phúc thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm ngày 12-1 nóng lên ngay từ phần xét hỏi. Các bị cáo một mực kêu oan, cho rằng mình không có mục đích giết trộm, việc bắt trộm là cả làng tham gia.

Đáng chú ý là phần xét xử bị cáo Yên đã làm rõ tình tiết quan trọng là Yên không bàn bạc, xúi giục, giúp sức Long và Nhâm đánh Tuấn. Thời điểm Nhâm và Long khống chế, đánh và bắt được Tuấn thì Yên không chứng kiến, không tham gia. Yên chỉ có hành vi là đá một cái vào chân Tuấn.







Phiên tòa phúc thẩm vừa diễn ra vào 12-1

Hành vi của Yên không thỏa mãn dấu hiệu đồng phạm với Long và Nhâm về tội giết người, cũng không gây ra thương tích cho Tuấn theo kết luận giám định pháp y,nên cũng không thể xử lý Yên về tội cố ý gây thương tích. Do đó, các luật sư cho rằng tội danh giết người với Yên như tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên là không đúng pháp luật. Đại diện VKS đề nghị xét xử bị cáo Yên về tội danh gây rối trật tự công cộng.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên giảm hình phạt cho bị cáo Long từ 11 năm tù xuống còn bảy năm tù về tội giết người; bị cáo Yên không phạm tội giết người mà phạm tội gây rối trật tự công cộng, chịu mức án 18 tháng tù. Tuy nhiên, bị cáo Yên được hưởng án treo, trừ vào thời gian tạm giam.

Phiên tòa kết thúc, Nguyễn Đình Yên trở về trong vòng tay và những giọt nước mắt hạnh phúc của người thân. Niềm vui giải được nỗi oan đã đến trong những ngày cuối năm.