Giảm án đối với hai người Nigeria lừa đảo

Ngày 25-11, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, phạt Lê Thị Kim Quyên (35 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Lê Quyên, trụ sở tại TP.HCM) 12 năm tù (giảm ba năm tù so với án sơ thẩm), Deke Collins (37 tuổi), Nnadikwe Christian Sunday (34 tuổi, cùng có quốc tịch Nigeria, đều tạm trú TP.HCM) mỗi bị cáo 10 năm tù, mỗi bị cáo được giảm hai năm tù. Các bị cáo đều bị tuyên phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ba bị cáo được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TẤN LỘC

Theo hồ sơ, từ tháng 6-2013 đến 8-2013, Lê Thị Kim Quyên cấu kết cùng với một số người Nigeria sử dụng mạng Internet lấy cắp thông tin qua thư điện tử của các doanh nghiệp, cá nhân để chiếm đoạt tài sản.

Cả nhóm đã thực hiện bốn vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 3 tỉ đồng. Trong đó, Quyên cùng với Mamado Abdallar Mark (39 tuổi, quốc tịch Nigeria, sống với Quyên như vợ chồng), Sunday, Collins chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa hơn 2 tỉ đồng, của Công ty Huỳnh Vũ hơn 593 triệu đồng…

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng các bị cáo đều có thái độ ăn năn hối cải, thành thật khai báo, đã tích cực khắc phục một phần hậu quả; riêng hai bị cáo người Nigeria phạm tội có một phần không hiểu biết luật pháp Việt Nam… nên được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ và đã được giảm án như trên.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy nã đối với Abdallar Mark do đã bỏ trốn.