Giám định bó tay với chiếc vỏ xe không ruột

Mới đây, Công an quận 8 (TP.HCM) đã có văn bản trả lời khiếu nại của bà Võ Thị Nga, khẳng định giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự trong vụ tai nạn giao thông làm bà Nga bị thương tật 37%.

Công an: Sự kiện bất khả kháng

Theo trình bày của bà Nga, tháng 8-2015, bà đang chạy xe máy trên đường Hưng Phú (quận 8, TP.HCM) thì bị xe máy của ông Huỳnh Tấn Nguyên đi ngược chiều với tốc độ cao tông trúng. Tai nạn xảy ra làm bà bất tỉnh, gãy cung gò má bên phải, gãy thành ngoài hốc mắt phải, vỡ thành trước xương hàm phải.

Theo kết quả giám định do Cơ quan CSĐT Công an quận 8 trưng cầu, tỉ lệ thương tật của bà Nga là 37%. Từ đó, bà Nga đã yêu cầu Công an quận 8 khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tại Công an quận 8, ông Nguyên khai bánh trước xe của ông cán phải đinh nên xì hơi, làm bánh xe chao đảo sang phần đường trái và đụng trúng xe bà Nga đang đi ngược chiều. Trong khi đó, bà Nga cho rằng ông Nguyên hoàn toàn có lỗi khi đã chạy xe tốc độ cao, lạng lách, lấn trái đường. Hơn nữa, xe của ông Nguyên là xe tay ga hiệu Nouvo, có đặc điểm là sử dụng loại bánh xe đặc không có ruột nên nếu có bị cán đinh thì đinh cũng dính vào vỏ, không bị bể bánh hoặc xì hết hơi đến mức xe phải chao đảo gây tai nạn. Ngoài ra, từ khi xảy ra tai nạn, phía ông Nguyên không gặp gỡ, thăm hỏi, bồi thường chi phí điều trị cho bà dù hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn...

Tháng 10-2015, Công an quận 8 phối hợp với VKS quận dựng lại hiện trường vụ tai nạn, xác định bánh xe loại không ruột của ông Nguyên bị cán phải đinh vít. Sau đó, công an quận ra quyết định xử lý vật chứng trả xe cho bà Nga và trả lại chiếc xe gây tai nạn cho ông Nguyên.

Đầu năm 2016, công an quận ra quyết định không khởi tố vụ án và gửi thông báo cho bà Nga biết. Lý do là bánh trước xe của ông Nguyên cán phải đinh vít bốn ly nên bị xì hơi, làm xe chao đảo đâm sang phần đường bên trái đụng vào xe bà Nga gây tai nạn. Hành vi vi phạm luật giao thông của ông Nguyên là do sự kiện bất ngờ, bất khả kháng nên ông không có lỗi trong vụ tai nạn. Bà Nga có lỗi về mặt hành chính do điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe nhưng cơ quan công an không xử phạt do bà bị thương nặng.





Hiện trường vụ tai nạn và bà Võ Thị Nga, người bị tai nạn (ảnh nhỏ). Ảnh: CT

Hai lần giám định không có kết quả

Theo Công an quận 8, cơ sở để nơi này ra quyết định không khởi tố là dựa vào hai kết luận giám định khoa học.

Lần thứ nhất, ngày 3-12-2015, công an quận đã trưng cầu giám định tại Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại TP.HCM với nội dung: Vỏ đúc bánh xe trước đang tham gia giao thông mà cán phải đinh vít bốn ly dài 3 cm thì có bị xì hơi ngay hay từ từ? Nếu bánh xe xì từ từ thì có làm cho xe chao đảo không?

Sau đó, cơ quan giám định trả lời là không đủ cơ sở để kết luận vỏ bánh xe này xì hết hơi ngay hay xì từ từ. Nhận được kết quả giám định, công an quận có công văn trao đổi với VKS quận theo hướng không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, VKS quận cho rằng công an quận trưng cầu giám định với hai nội dung nhưng cơ quan giám định mới chỉ trả lời một mà công an quận căn cứ vào đó để không khởi tố vụ án là chưa phù hợp. Từ đó, VKS đã yêu cầu công an quận làm rõ thêm.

Ngày 29-12-2015, Công an quận 8 lần thứ hai gửi yêu cầu trưng cầu giám định bổ sung tại Phân viện Khoa học hình sự để được trả lời nội dung thứ hai. Sau đó cơ quan giám định đã trả lời hai ý: Không đủ cơ sở để kết luận vỏ bánh xe này xì hết hơi ngay hay xì từ từ; không đủ cơ sở kết luận trạng thái chuyển động của chiếc xe nói chung và bánh xe trước nói riêng khi đang chạy với tốc độ 30 km/giờ mà vỏ bánh đúc trước cán phải cây đinh vít bốn ly dài 3 cm. Từ căn cứ này, VKSND quận 8 đã phê chuẩn quyết định không khởi tố vụ án của công an quận.