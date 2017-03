Giám định lại khi đã có án xác định mất năng lực hành vi?

Hoãn xử để làm rõ kết quả giám định Theo hồ sơ, năm 2001, Nguyễn Hùng Chiến (37 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Sau đó Chiến có dấu hiệu tâm thần, thiếu kiềm chế. Năm 2006, Chiến dùng dao chém vợ vì nghi ngờ vợ ngoại tình. Do Chiến có biểu hiện tâm thần nên Công an thị xã Gò Công ra quyết định trưng cầu giám định pháp y. Kết quả là Chiến bị rối loạn tâm thần phân liệt, không đủ năng lực trách nhiệm hành vi nên không bị xử lý hình sự. Sau đó gia đình đưa Chiến đến BV Tâm thần Trung ương 2 điều trị ngoại trú. Ngày 28-6-2012, Chiến dùng rựa tấn công ông Đặng Hiệp Thành ở Long Khánh, Đồng Nai, gây thương tật 67% tạm thời. Chiến bị Công an thị xã Long Khánh khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Khi điều tra, Công an thị xã Long Khánh trưng cầu giám định tâm thần đối với Chiến. Viện Giám định tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa) kết luận Chiến bị rối loạn nhân cách và hành vi thực tồn, tại thời điểm gây án và hiện nay Chiến có khả năng điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế do bệnh. Sau đó, cơ quan tố tụng thị xã Long Khánh hướng dẫn ông Thành làm đơn đề nghị TAND thị xã Gò Công hủy bỏ quyết định mất năng lực hành vi dân sự của Chiến trong vụ chém người trước đó. Nhận được yêu cầu, TAND thị xã Gò Công yêu cầu giám định về năng lực hành vi dân sự của Chiến tại Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Tiền Giang (thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang). Cơ quan này kết luận Chiến bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, không đủ năng lực hành vi dân sự. Từ kết quả này, TAND thị xã Gò Công không chấp nhận yêu cầu của ông Thành. Ông Thành kháng cáo, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên y án. Công an thị xã Long Khánh tiếp tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Chiến tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương 2 và kết quả vẫn như cũ. Năm 2015, TAND thị xã Long Khánh xử sơ thẩm lần 1 phạt Chiến năm năm tù. Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai hủy án sơ thẩm vì có mâu thuẫn về kết quả giám định. Ngày 26-4-2015, TAND thị xã Long Khánh xử sơ thẩm lần 2 và cũng phạt Chiến năm năm tù. Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa phúc thẩm nhưng hoãn xử để làm rõ một số vấn đề xung quanh kết quả giám định. Họ đã nói Khi nào được trưng cầu giám định anh Chiến? Vậy cơ quan tố tụng thị xã Long Khánh và tỉnh Đồng Nai được quyền trưng cầu giám định tâm thần anh Chiến khi nào? Có hai tình huống: Một là khi không có các quyết định của TAND thị xã Gò Công, TAND tỉnh Tiền Giang bác yêu cầu hủy bỏ quyết định mất năng lực hành vi dân sự của anh Chiến. (Trưng cầu lần đầu của Công an thị xã Long Khánh là đúng; trưng cầu lầu 2 của cơ quan này sau khi có quyết định của TAND thị xã Gò Công và TAND tỉnh Tiền Giang là sai). Hai là khi anh Chiến đã điều trị khỏi, có kết luận của Hội đồng Giám định tâm thần về việc này, được TAND thị xã Gò Công, TAND tỉnh Tiền Giang hủy bỏ quyết định tuyên bố anh Chiến mất năng lực hành vi dân sự.