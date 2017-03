Giám định tâm thần kẻ nhiễm HIV giết bạn tù trong bệnh viện

HĐXX cho rằng qua hồ sơ và lời khai, biểu hiện thái độ của bị cáo Trọng tại phiên tòa cho thấy Trọng cần giám định sức khỏe xem Trọng có bị tâm thần hay không để đảm bảo việc xét xử khách quan.





Phan Công Trọng tại phiên tòa sơ thẩm.



Tại phiên tòa ngày 16-3, Trọng – bị xét xử về tội giết người, quanh co chối tội và cho rằng Trọng sức khỏe không tốt lại bị cán bộ quản giáo o ép, cho uống ma túy đá. Trọng cho rằng mình bị ép cung và bác bỏ những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Trọng một mực khẳng định rằng Trọng không dâm chết bạn tù Phan Đức Long (57 tuổi, trú Nam Định) mà do Long bị… bệnh tim chết.

Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình đối với Trọng.

Trọng đang thụ án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và hiện bị nhiễm HIV. Ngày 2-8-2014, Trọng được đưa từ Trại giam số 6 xuống khoa tại khoa Truyền nhiễm cách ly (TNCL) BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Đến ngày 14-8-2014, sức khỏe Trọng bình thường nên được xuất viện đưa về trại giam.

Sau khi giết chết bạn tù, Phan Công Trọng khóa cửa phòng bệnh, cố thủ bên trong và la hét, thách thức.



Sau đó, Trọng lại được đưa xuống khoa TNCL tiếp tục điều trị và ở cùng phòng với hai bệnh nhân đều là phạm nhân Nguyễn Trọng Khánh đang thụ án trộm cắp tài sản và Phan Đức Long thụ án về tội mua bán trái phép ma túy. Đến chiều 17-8-2014, tại khoa TNCL, Trọng mâu thuẫn với Khánh và Long nên đuổi đánh, cắn Khánh, Khánh đã chống lại và tìm cách tháo chạy. Chưa dừng lại ở đó, Trọng dùng vật sắc nhọn bằng sắt khống chế và cứa cổ bệnh nhân Long rồi tự cắt vào tay mình cho chảy máu. Sau đó, Trọng lao về phía cán bộ quản giáo rồi chốt cửa phòng lại. Tại đây, Trọng dùng ca múc máu chảy từ cổ Long đưa lên ngậm vào miệng rồi phun qua cửa sổ đối diện làm trúng Nguyễn Bảo Ngọc.

Sau 30 phút tử thủ trong phòng, Trọng bị lực lượng Công an tỉnh Nghệ An khống chết bắt giữ.

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An giám định, kết luận nguyên nhân Long chết là do choáng mất máu nặng do đứt động mạch, tĩnh mạch cánh phải. Khánh bị thương tích 6%, âm tính với HIV.