Giám định tâm thần người chồng chém vợ rồi ném xuống sông

Ngày 23-11, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Huỳnh Kim Thiện và bà CTN (51 tuổi) hành nghề đưa đò tại bến đò Mười Thước, kênh Thị Đội trước cửa nhà thuộc ấp Đông Thạnh, huyện Thới Lai.

Do ghen tuông, Thiện nghi ngờ bà N. ngoại tình với người khác nên từ năm 2014 giữa hai vợ chồng Thiện thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Có lần Thiện dùng xà beng đánh bà N. gãy tay. Năm 2017, trong lúc hai người cự cãi Thiện đã dùng dao cắt rách tai phải của bà N. Do không thể chung sống với nhau nên vào tháng 10-2017 bà N. làm đơn ly hôn và đang được TAND huyện Thới Lai thụ lý.



Bị cáo Huỳnh Kim Thiện tại tòa

Sáng 22-5 bà N. thuê xe máy đi khám bệnh ở Ô Môn, Thiện thấy vậy nên nghi ngờ, ghen tuông, dẫn đến cả hai cự cãi. Tối cùng ngày, bà N. xuống con đò mà thường ngày bà đưa khách dưới kênh Thị Đội để ngủ. Đến khoảng 00 giờ ngày 23-5, Thiện đi xuống đò kêu vợ lên nhà ngủ nhưng bị từ chối và xảy ra cự cãi.

Lúc này, Thiện bỏ đi lên nhà lấy cây búa ở dưới gầm giường cầm đến chỗ bà N. đang nằm ngủ trên ghế xếp phía sau đò tấn công nhiều cái vào đầu, mặt nạn nhân rồi dùng tay đẩy nạn nhân xuống sông.

Sau khi gây án, Thiện để cây búa lại vị trí cũ rồi chạy xe bỏ trốn . Khoảng 40 phút sau, Thiện điện thoại cho Trần Văn Tùng (bạn hàng xóm) nói đã đập đầu vợ và kêu Tùng sang nhà xem thế nào. Đến 2 giờ 47 phút, Thiện tiếp tục điện cho con trai đang làm thuê ở TP HCM nói: "Tao đập mẹ mày chết rồi, tao đạp xuống sông luôn rồi, tao không giấu đâu hết".

Đến sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác bà N. nổi ở bến đò gần Trường THCS Đông Thuận, cách hiện trường khoảng 1,9 km.

Đến khuya 27-5, Thiện quay về địa phương thì bị công an phát hiện và đuổi bắt.

Kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, sau choáng do vết thương vùng đầu, mặt do vật sắc nhọn gây ra.



Do bị cáo bị lãng tai nên tòa đã cho phép người bạn của bị cáo ngồi kế bên để truyền đạt lại lời của tòa, VKS, luật sư cũng như những người liên quan.

Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng chỉ chém vợ hai nhát chứ không phải hơn chục nhát như cơ quan điều tra cáo buộc. Nguyên nhân dẫn đến bi kịch là do bị cáo thấy một người đàn ông lạ mặt cho tiền vợ, nổi máu ghen nên bị cáo đã giết vợ.

Đại diện VKSND cho rằng chỉ vì ghen tuông, vợ không chịu lên nhà ngủ mà bị cáo đã nhẫn tâm dùng búa sát hại vợ. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng con người được pháp luật bảo vệ, là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo. Do đó, đại diện VKSND đề nghị tòa áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng khi gây án thần kinh của bị cáo không được bình thường nên đề nghị tòa cho bị cáo đi giám định tâm thần.

Sau khi nghị án, tòa đã quyết định tạm hoãn phiên tòa chờ kết quả giám định tâm thần đối với bị cáo Thiện.