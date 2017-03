Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu báo cáo vụ 'Chòi vịt'

Liên quan đến vụ án ông Nguyễn Văn Bỉ cất chòi vịt bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 270 BLHS, nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM cho biết: Giám đốc Công an TP.HCM - Trung tướng Lê Đông Phong đã yêu cầu Phòng Tham mưu Công an TP và Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP kiểm tra hồ sơ, tài liệu chứng cứ vụ việc này. Các cơ quan này đã rút hồ sơ để kiểm tra, đánh giá và chuẩn bị báo cáo.



Ông Nguyễn Văn Bỉ.

UBND huyện Bình Chánh cũng đã yêu cầu thị trấn Tân Túc báo cáo nhưng chưa thấy văn phòng phản hồi.

Một lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh cho biết trên phạm vi địa bàn huyện, vụ việc vi phạm xây dựng không phép rất nhiều, những trường hợp xử lý từ cấp xã, nếu rà soát phát hiện có tái phạm thì UBND xã cứ chuyển cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cũng khởi tố nhiều trường hợp tái phạm xây dựng trái phép, đây không phải là trường hợp đầu tiên.

Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với UBND thị trấn Tân Túc để tìm hiểu thêm vụ việc nhưng lãnh đạo bận họp nên chưa trả lời được.